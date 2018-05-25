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На Волині ще три парафії УПЦ (МП) возз'єдналися з ПЦУ

На Волині ще три парафії УПЦ (МП) возз'єдналися з ПЦУ
На Волині триває процес відновлення єдності громад з Православною церквою України триває. Так, до ПЦУ приєдналися ще три релігійні громади в області.

Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України у Facebook.

Канцлер єпархії протоієрей Микола Цап зазначив, що парафії сіл Романів Луцького районного деканату, Ясенівка Рожищанського та Борочиче Горохівського, які вийшли з Московського Патріархату, митрополит Михаїл прийняв у Волинську єпархію ПЦУ.

Так, станом на 20 червня після вручення Вселенським Патріархом Томосу про визнання автокефалії Української Церкви наша єпархія збільшилася на 78 парафій: 13 із них увійшли в ПЦУ разом із священниками.

Нагадаємо, громада села Ясенівка Рожищенського району прийняла рішення приєднатись до Православної церкви України.

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Теги: Волинська єпархія, возз'єднання з ПЦУ
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