21 червня – літнє сонцестояння: що не можна робити в цей день

Сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння, а в церковному календарі це день вшанування пам'яті великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. Інші назви свята: «Федір», «Федоров день», «Гнойовик», «Толока».Про це пише видання znaj.ua.Цю ніч вважають магічною, сни і реальність важко відокремити один від одного. Але особливо сильні захисна, цілюща й любовна магія. Відкриваються двері в інші світи, тому варто бути обережніше з усім цим, якщо не знаєте, краще не займатися подібним.Також сьогодні не можна стояти спиною до сонця або тикати на нього пальцем. Вночі спати заборонено, інакше ви просто проспите своє щастя. У день літнього сонцестояння ще краще не сваритися і не скандалити.Багато роси – до ясної погоди та гарного врожаю конопель і льону.Ранковий грім – до негоди. Гуркоче в різних місцях, значить похолодає і можливий град.Грозовий день – поганий сінокіс.Якщо ввечері хмари стали гущі і змінили колір на свинцевий – вночі буде негода.Птахи замовкли, значить через три години почнеться гроза.Крики лебедів ввечері обіцяють швидкий дощ, прогнозує похолодання зозуля на сухому дереві, а тепло - зеленіючі болота.Народжені 21 червня володіють даром шукача.Не можна скандалити та з'ясовувати стосунки.Не рекомендується грати з вогнем та ігнорувати правила безпеки, адже можна викликати гнів цієї стихії.Астрологи радять у цей день загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день в році по-різному впливає на знаки зодіаку.