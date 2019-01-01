21 червня – літнє сонцестояння: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 21 червня, день літнього сонцестояння, а в церковному календарі це день вшанування пам'яті великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. Інші назви свята: «Федір», «Федоров день», «Гнойовик», «Толока».
Про це пише видання znaj.ua.
Чого не можна робити в день літнього сонцестояння 21 червня
Цю ніч вважають магічною, сни і реальність важко відокремити один від одного. Але особливо сильні захисна, цілюща й любовна магія. Відкриваються двері в інші світи, тому варто бути обережніше з усім цим, якщо не знаєте, краще не займатися подібним.
Також сьогодні не можна стояти спиною до сонця або тикати на нього пальцем. Вночі спати заборонено, інакше ви просто проспите своє щастя. У день літнього сонцестояння ще краще не сваритися і не скандалити.
Народні прикмети на 21 червня
Багато роси – до ясної погоди та гарного врожаю конопель і льону.
Ранковий грім – до негоди. Гуркоче в різних місцях, значить похолодає і можливий град.
Грозовий день – поганий сінокіс.
Якщо ввечері хмари стали гущі і змінили колір на свинцевий – вночі буде негода.
Птахи замовкли, значить через три години почнеться гроза.
Крики лебедів ввечері обіцяють швидкий дощ, прогнозує похолодання зозуля на сухому дереві, а тепло - зеленіючі болота.
Народжені 21 червня володіють даром шукача.
Що не можна робити в день літнього сонцестояння
Не можна скандалити та з'ясовувати стосунки.
Не рекомендується грати з вогнем та ігнорувати правила безпеки, адже можна викликати гнів цієї стихії.
Що можна робити в день літнього сонцестояння
Астрологи радять у цей день загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день в році по-різному впливає на знаки зодіаку.
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Про це пише видання znaj.ua.
Чого не можна робити в день літнього сонцестояння 21 червня
Цю ніч вважають магічною, сни і реальність важко відокремити один від одного. Але особливо сильні захисна, цілюща й любовна магія. Відкриваються двері в інші світи, тому варто бути обережніше з усім цим, якщо не знаєте, краще не займатися подібним.
Також сьогодні не можна стояти спиною до сонця або тикати на нього пальцем. Вночі спати заборонено, інакше ви просто проспите своє щастя. У день літнього сонцестояння ще краще не сваритися і не скандалити.
Народні прикмети на 21 червня
Багато роси – до ясної погоди та гарного врожаю конопель і льону.
Ранковий грім – до негоди. Гуркоче в різних місцях, значить похолодає і можливий град.
Грозовий день – поганий сінокіс.
Якщо ввечері хмари стали гущі і змінили колір на свинцевий – вночі буде негода.
Птахи замовкли, значить через три години почнеться гроза.
Крики лебедів ввечері обіцяють швидкий дощ, прогнозує похолодання зозуля на сухому дереві, а тепло - зеленіючі болота.
Народжені 21 червня володіють даром шукача.
Що не можна робити в день літнього сонцестояння
Не можна скандалити та з'ясовувати стосунки.
Не рекомендується грати з вогнем та ігнорувати правила безпеки, адже можна викликати гнів цієї стихії.
Що можна робити в день літнього сонцестояння
Астрологи радять у цей день загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день в році по-різному впливає на знаки зодіаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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