У Луцьку двоє людей «підчепили» небезпечну хворобу через укуси кліщів





Про це повідомили у



На Волині продовжують реєструвати випадки захворюваності на хворобу Лайма. Лише протягом останнього тижня зареєстрували 3 нових випадки (два у Луцьку та один у Луцькому районі). Всього з початку року на Волині 9 пацієнтам, в т.ч. 10-ти річній дитині, встановлено діагноз: «Хвороба Лайма». Серед хворих – п’ятеро лучан, у трьох випадках діагноз підтверджено лабораторно.



Напади кліщів відбувались під час відпочинку у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України м. Луцька, парку імені 900-річчя Луцька, на прибудинкових територіях та під час перебування на дачних масивах.



За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ за медичною допомогою з приводу укусів кліщів щотижнево звертається 30-50 осіб, хоча, як свідчить статистика більшість населення знімає кліщ самостійно, не звертаючись в медичну установу.

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