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Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали

Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали
На Заході України у суботу, 22 червня, очікують грози, град та шквали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - йдеться у повідмлені.


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Теги: грози, синоптики, град, шквали
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