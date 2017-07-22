Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали
Сьогодні, 11:30
На Заході України у суботу, 22 червня, очікують грози, град та шквали.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - йдеться у повідмлені.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - йдеться у повідмлені.
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