Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



"За прогнозом УкрГідрометцентру, 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - йдеться у повідмлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Заході України у суботу, 22 червня, очікують грози, град та шквали.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України."За прогнозом УкрГідрометцентру, 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", - йдеться у повідмлені.

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