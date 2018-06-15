У Луцьку вшанували розстріляних в'язнів тюрми. ФОТО

Вшанували пам’ять жертв розстрілу в’язнів Луцької тюрми.Вшанування пам’яті жертв розстрілу в’язнів Луцької тюрми відбулося сьогодні, 23 червня, повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Священнослужителі, представники обласної та міської влади та громадськість ходою від Свято-Троїцького собору на Замкову площу, покладанням квітів, хвилиною мовчання та панахидою вшанували пам’ять понад двох тисяч молодих патріотів, активістів організації українських націоналістів, яких холоднокровно розстріляли і перші дні німецько-радянської війни."В перші дні війни, після бомбардування відбулося руйнування корпусу тюрми. Тому керівництво тюрми вирішило питання в’язнів просто – фізична ліквідація, без суду і слідства. Всю ніч і до самого ранку 23 червня, поки німці не увійшли в місто, в Луцькій тюрмі розстрілювали арештантів. Утекти вдалося небагатьом", - розповів ведучий заходу.До слова, лише на початку 90-х років ХХ століття світу відкрили справжні масштаби трагедії. Разом із тим, досі не знайдені усі останки розстріляних. Зокрема, кілька років тому у Луцьку знайшли лише частину, яких перепоховали біля стіни розстрілу, що на Замковій площі.Панахиду за загиблими провів митрополит Луцький і Волинський"Сьогодні правда торжествує. І ми ростемо до того, щоби шанувати своїх дідів, прадідів за велику любов до України. Вони – приклад науки для нас, що треба любити ближнього і жити за заповідями Божими. Стоячи тут, є лише одне бажання – швидше духовно зростати. Швидше починати любити свою землю і свій край", - сказав владика Михаїл на завершення панахиди.Опісля присутні поклали квіти до пам’ятних знаків, що знаходилися на стіні, де 78 років тому розстріляли в’язнів Луцької тюрми.