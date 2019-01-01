ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у нардепи з Волині

ЦВК зареєструвала ще 6 волинян у одномандатному та багатомандатному округах.Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області.Під час засідання 23 червня 2019 р. Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», до якого включено 5 волинян, а також одного кандидата-самовисуванця в одномандатному виборчому окрузі №19.Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії №1180 від 23 червня 2019 року зареєстрували виборчий список кандидатів у народні депутати України від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в багатомандатному виборчому окрузі. До списку включили 5 мешканців Волинської області, серед яких:, народився 9 червня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ «Волиньфарм», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36., народився 27 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту партійного будівництва, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44., народився 11 липня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Євротранслогістик», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70., народилася 24 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81., народилася 3 лютого 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Турійська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Липа Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.Разом з тим, згідно з постановою ЦВК №1172 від 23 червня 2019 року зареєстрували кандидатом у депутати Ірину Конєву (самовисування)., народилася 27 квiтня 1975 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, cекретаріат Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.Також нагадаємо, що згідно з затвердженим ЦВК «Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» реєстрація кандидатів у депутати завершується за двадцять п’ять днів до дня голосування, тобто 25 червня 2019 р.