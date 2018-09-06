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Відомі деталі жорстокої розправи над 9-річним хлопчиком у Києві

Відомі деталі жорстокої розправи над 9-річним хлопчиком у Києві
9-річний Захар Черевко, якого вбив родич 22 червня у Києві в Дарницькому районі, мріяв бути поліцейським. Він був дуже товариською і відкритою дитиною. Зі злочинцем хлопчик дружив, вони проводили багато часу разом. Ймовірно, чоловік страждає на психічний розлад, а мотивом убивства стали сімейні образи.

Про це та інші подробиці страшної ситуації OBOZREVATEL розповіла бабуся Захара Любов Анатоліївна, а також сусіди.

Заманив хлопчика на озеро

Вбивцею дитини виявився родич – брат нового чоловіка матері 30-річний Ярослав.

«Захар із ним дружив, хоча тому 30 років. Він часто ходив до мами туди на вул. Бажана і там із Ярославом грав за комп’ютером. Вони дуже дружили, мало не обіймалися», – розповіла бабуся хлопчика.

Того вечора Захар сказав бабусі, що йде проводити інтерв’ю з людьми на вулиці. Жінка здивувалася.

«Кажу, у кого ти будеш питати. Відповідає, у перехожих. Убрався, одягнув білу сорочку в сіру смужку, брючки, туфельки, взяв блокнотик із ручкою і пішов. Мабуть, цей Ярослав так його і заманив на озеро, мовляв, будемо займатися розслідуваннями», – зі сльозами згадує жінка.

Вбивця повернувся в мокрому і брудному одязі

Онука бабуся кинулася шукати вже о 9-й годині вечора. Жінка звернулася в поліцію.

«Донька з новим чоловіком бачили, що Ярослав повернувся о 10-й вечора, одяг був мокрий і брудний. Донька запитує, мовляв, чому ти мокрий. Той каже, що помився, по смітниках якихось лазив. Потім побачили його взуття вже помите, запитують, чому воно мокре. Він там щось теж почав придумувати», – розповідає бабуся.

Наступного дня рибалки знайшли в озері Вирлиця, що неподалік від будинку, де жив Захар, тіло хлопчика. Повідомили в поліцію. Разом зі знаряддям убивства – ніж і молоток – слідчі знайшли сорочку і блокнотик Захара.

Допомагав сусідці й був дуже товариський

Жителі двору, де жив Захар, шоковані. «Це був дуже хороший і товариський хлопчик. Я якось опинилася в одній черзі до лікаря із Захаром і його бабусею. Так скільки ми там сиділи, він постійно розмовляв. Щось розповідав, доводив їй. Дивовижна дитина», – каже одна із сусідок.

Інша пенсіонерка згадує, що Захар увесь час намагався їй допомогти.

«Я йду сходами, мені важко. Тут Захар спускається, каже, давайте я вам допоможу, і бере мене під руку. Відмовляюся, але він каже, ні, бабусю, я вам допоможу», – згадує пенсіонерка.

Та й інші жителі, побачивши фото Захара, згадують, що це була дуже відкрита й усміхнена дитина.

«Я особисто не знала його, але ось обличчя це пам’ятаю. Він завжди був такий радісний, посміхався, відкрита дитина. Дуже шкода», – розповіла одна з нянь, яка гуляла з малюком на майданчику.

«Спочатку він хотів бути пожежним, а потім говорив, що хоче стати поліцейським. Йому завжди подобалися кримінальні розслідування, він дивився такі передачі як «Агенти справедливості», – розповіла нам Любов Анатоліївна.

Міг страждати на психічний розлад?

Бабуся загиблого хлопчика каже, що 30-річний Ярослав міг страждати на психічний розлад.

«Років 10 тому в нього начебто була травма голови, і після цього він лікувався в психіатричній лікарні. Мама його весь час оберігала, говорила, що йому не можна працювати, годувала його. Через це у них там і були конфлікти. Він здоровий такий, займався боротьбою, міг би й працювати, а не вдома сидіти. Того дня у них теж там стався конфлікт, і ось Ярослав так помстився. Але чому він обрав дитину?» – каже бабуся.

За її словами, поліція вказала, що він бив його молотком по голові й ножем у спинку, а потім кинув у озеро.

«Я пішла до водойми, подивитися те місце. Він його в такі хащі заманив, у кінець озера практично», – плаче бабуся.

Мотив убивства – сімейні конфлікти

Як повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко, мама Захара і її новий сівмешканець неодноразово потрапляли в поле зору поліції, а чоловік взагалі був декілька разів засуджений. Тому дитина жила з бабусею.

«Мотивом убивства стали внутрішні сімейні образи», – сказав Крищенко.

Хоча бабуся каже, що донька жила окремо, тому що у них не досить хороші умови. Бабуся з онуком проживали в двокімнатній квартирі на вул. Вербицького, тут у Захара була своя кімната. А мати з чоловіком, братом чоловіка і їхньою матір’ю жили у трикімнатній квартирі на вул. Бажана.

Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). Винному загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

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Теги: вбивство дитини, Київ, жорстокість, кримінал, розправа, поліція, слідство
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