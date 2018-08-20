ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»





Дорожньо-транспортна пригода сталася у віторок, 25 червня. На вулиці 1 травня, що в Любомлі, дорогу не поділили мотоцикл та легковик, - повідомляє



Внаслідок зіткнення водій двоколісного потрапив у Любомльську районну лікарню. Обидва транспортних засоби зазнали технічних пошкоджень.



За словами очевидців, водій "чобітка" не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався по головній дорозі.



На місці події працювала група реагування Любомльського відділу поліції, яка встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районному центрі на Волині сталася аварія за участі мотоцикліста.Дорожньо-транспортна пригода сталася у віторок, 25 червня. На вулиці 1 травня, що в Любомлі, дорогу не поділили мотоцикл та легковик, - повідомляє Район.Любомль. Внаслідок зіткнення водій двоколісного потрапив у Любомльську районну лікарню. Обидва транспортних засоби зазнали технічних пошкоджень.За словами очевидців, водій "чобітка" не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався по головній дорозі.На місці події працювала група реагування Любомльського відділу поліції, яка встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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