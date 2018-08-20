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ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»

ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»
У районному центрі на Волині сталася аварія за участі мотоцикліста.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у віторок, 25 червня. На вулиці 1 травня, що в Любомлі, дорогу не поділили мотоцикл та легковик, - повідомляє Район.Любомль.

Внаслідок зіткнення водій двоколісного потрапив у Любомльську районну лікарню. Обидва транспортних засоби зазнали технічних пошкоджень.

За словами очевидців, водій "чобітка" не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався по головній дорозі.

На місці події працювала група реагування Любомльського відділу поліції, яка встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: Волинь, Любомль, ДТП
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