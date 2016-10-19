У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
Сьогодні, 18:50
У Луцьку пропонують чергувати на місці зливу смердючого фільтрату.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук запропонував поставити варту у місцях, де зливають фільтрат, залучивши муніципалів та поліцію. Зокрема, йдеться про вулицю Львівську.
«Якщо ми знаємо, що вони зливають туди, ставимо там блокпост і залучаємо всіх і вся», - сказав Павло Данильчук.
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Натомість заступник мера Костянтин Петрочук зауважив, що юридичних підстав, аби зупиняти машини з мелясною водою, немає.
«Ми завтра створюємо робочу групу і будемо доводити, що там не тільки мелясна є, а й відходи з «Біопеку», - заявив він.
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук запропонував поставити варту у місцях, де зливають фільтрат, залучивши муніципалів та поліцію. Зокрема, йдеться про вулицю Львівську.
«Якщо ми знаємо, що вони зливають туди, ставимо там блокпост і залучаємо всіх і вся», - сказав Павло Данильчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку «на гарячому» зловили вантажівку, яка зливала нечистоти на Львівській. ВІДЕО
Натомість заступник мера Костянтин Петрочук зауважив, що юридичних підстав, аби зупиняти машини з мелясною водою, немає.
«Ми завтра створюємо робочу групу і будемо доводити, що там не тільки мелясна є, а й відходи з «Біопеку», - заявив він.
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