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У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот

У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
У Луцьку пропонують чергувати на місці зливу смердючого фільтрату.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук запропонував поставити варту у місцях, де зливають фільтрат, залучивши муніципалів та поліцію. Зокрема, йдеться про вулицю Львівську.

«Якщо ми знаємо, що вони зливають туди, ставимо там блокпост і залучаємо всіх і вся», - сказав Павло Данильчук.

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Натомість заступник мера Костянтин Петрочук зауважив, що юридичних підстав, аби зупиняти машини з мелясною водою, немає.

«Ми завтра створюємо робочу групу і будемо доводити, що там не тільки мелясна є, а й відходи з «Біопеку», - заявив він.

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Теги: злив, нечистоти
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