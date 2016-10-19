У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот

У Луцьку пропонують чергувати на місці зливу смердючого фільтрату.Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.Депутатзапропонував поставити варту у місцях, де зливають фільтрат, залучивши муніципалів та поліцію. Зокрема, йдеться про вулицю Львівську.«Якщо ми знаємо, що вони зливають туди, ставимо там блокпост і залучаємо всіх і вся», - сказав Павло Данильчук.Натомість заступник меразауважив, що юридичних підстав, аби зупиняти машини з мелясною водою, немає.«Ми завтра створюємо робочу групу і будемо доводити, що там не тільки мелясна є, а й відходи з «Біопеку», - заявив він.