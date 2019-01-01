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У Луцьку просять розробити карту найгірших дворів

У Луцьку просять розробити карту найгірших дворів
У Луцьку просять розробити карту, яка б показувала найгірші прибудинкові території у місті.

Із відповідним запитом під час сесії міської ради у середу, 26 червня, звернулася депутат Алла Надточій.

Алла Надточій розповіла, що мешканці Луцька часто звертаються щодо ремонту доріг і дворів. Зокрема, вони питають, коли та де будуть проводити роботи.

Тож вона просить розробити графік і розмістити його на сайті міської ради. Окрім того, обраниця громади просить розробити карту найгірших дворів.

«Тоді люди зможуть самі аналізувати, чому починають ремонт тієї чи іншої території», - додала Надточій.

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Теги: двір, ремонт
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