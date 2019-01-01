У Луцьку просять розробити карту найгірших дворів

У Луцьку просять розробити карту, яка б показувала найгірші прибудинкові території у місті.Із відповідним запитом під час сесії міської ради у середу, 26 червня, звернулася депутатАлла Надточій розповіла, що мешканці Луцька часто звертаються щодо ремонту доріг і дворів. Зокрема, вони питають, коли та де будуть проводити роботи.Тож вона просить розробити графік і розмістити його на сайті міської ради. Окрім того, обраниця громади просить розробити карту найгірших дворів.«Тоді люди зможуть самі аналізувати, чому починають ремонт тієї чи іншої території», - додала Надточій.