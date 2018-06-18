У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру





Про це інфомує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 27 червня мiсцями по області, вдень і в Луцьку, очікується гроза, вдень по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с, подекуди град (рівень небезпечності І, жовтий). По області, за винятком Шацького району, очікується висока пожежна небезпека (4 клас)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Про це інфомує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області."За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 27 червня мiсцями по області, вдень і в Луцьку, очікується гроза, вдень по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с, подекуди град (рівень небезпечності І, жовтий). По області, за винятком Шацького району, очікується висока пожежна небезпека (4 клас)", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію