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У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру

У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це інфомує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 27 червня мiсцями по області, вдень і в Луцьку, очікується гроза, вдень по області та в Луцьку пориви вітру 15-20 м/с, подекуди град (рівень небезпечності І, жовтий). По області, за винятком Шацького району, очікується висока пожежна небезпека (4 клас)", - йдеться у повідомлені.

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Теги: гроза, Луцьк
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