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У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО

У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО
Сьогодні, 26 червня, на «Іподромі», що в центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, зібралося декілька тисяч фанатів, аби попідспівчувати своїм кумирам.

Розігрівати публіку вийшли виконавці із гурту «HAVANA cover band», прямолінійний репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band», та відомий волинський співак Сергій Скулинець. Окрім цього організатори концерту підготували також багато хореографічних виступів.

Невдовзі на сцену вийшли і самі солісти гурту «Время и стекло» Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом «Позитив». Першим виконали новенькій хіт «VISLOVO».
У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО


Для Наді Дорофеєвої волинська дітвора подарувала ляльку.
У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО
У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО
У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО

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Теги: Луцьк, Время и стекло
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