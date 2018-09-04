У Луцьку розпочався грандіозний концерт популярного гурту «Время и стекло». ФОТО





Розігрівати публіку вийшли виконавці із гурту «HAVANA cover band», прямолінійний репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band», та відомий волинський співак Сергій Скулинець. Окрім цього організатори концерту підготували також багато хореографічних виступів.



Невдовзі на сцену вийшли і самі солісти гурту «Время и стекло» Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом «Позитив». Першим виконали новенькій хіт «VISLOVO».





Для Наді Дорофеєвої волинська дітвора подарувала ляльку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 червня, на «Іподромі», що в центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, зібралося декілька тисяч фанатів, аби попідспівчувати своїм кумирам.Розігрівати публіку вийшли виконавці із гурту, прямолінійний репермелодійні, та відомий волинський співак. Окрім цього організатори концерту підготували також багато хореографічних виступів.Невдовзі на сцену вийшли і самі солісти гурту «Время и стекло»та, більш відомий під псевдонімом «Позитив». Першим виконали новенькій хіт «VISLOVO».Для Наді Дорофеєвої волинська дітвора подарувала ляльку.

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