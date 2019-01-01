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На Рівненщині під час збору чорниць дитину вкусила гадюка

На Рівненщині під час збору чорниць дитину вкусила гадюка
На Рівненщині 11-річного хдопчика із села Степангород під час збирання ягід у лісі вкусила гадюка.

Стан потерпілого лікарі наразі оцінюють як середньої тяжкості, - пише видання Володимирець. Сіті.

"Узагалі поведінка більшості гадюк не є агресивною. Вони попереджають про себе, якщо людина опиняється надто близько до плазуна, і втікають, якщо є куди. А кусають лише тоді, коли людина або наступила на змію, або зачепила її чи придавила чимось. Тому потрібно бути просто уважними і обережними. Не турбуйте їх – і вони вас також не чіпатимуть", – стверджує Андрій Муравинець, начальник володимирецького сектору рятувальної служби.




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Теги: гадюка, укус
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