На Рівненщині під час збору чорниць дитину вкусила гадюка





Стан потерпілого лікарі наразі оцінюють як середньої тяжкості, - пише видання



"Узагалі поведінка більшості гадюк не є агресивною. Вони попереджають про себе, якщо людина опиняється надто близько до плазуна, і втікають, якщо є куди. А кусають лише тоді, коли людина або наступила на змію, або зачепила її чи придавила чимось. Тому потрібно бути просто уважними і обережними. Не турбуйте їх – і вони вас також не чіпатимуть", – стверджує Андрій Муравинець, начальник володимирецького сектору рятувальної служби.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині 11-річного хдопчика із села Степангород під час збирання ягід у лісі вкусила гадюка.Стан потерпілого лікарі наразі оцінюють як середньої тяжкості, - пише видання Володимирець. Сіті. "Узагалі поведінка більшості гадюк не є агресивною. Вони попереджають про себе, якщо людина опиняється надто близько до плазуна, і втікають, якщо є куди. А кусають лише тоді, коли людина або наступила на змію, або зачепила її чи придавила чимось. Тому потрібно бути просто уважними і обережними. Не турбуйте їх – і вони вас також не чіпатимуть", – стверджує, начальник володимирецького сектору рятувальної служби.

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