Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку

У Луцьку закінчили підрахунок безпритульних псів.Про це повідомили у прес-службі КП «Ласка» у Facebook.Нагадаємо, КП «Ласка» спільно з Animal-id.info UA та волонтерами 23, 24, та 25 травня 2019 року«Попередній підрахунок здійснювався у вересні 2018 року, тому у нас є з чим порівнювати», – йдеться у дописі.У підприємстві зазначили, що невелика кількість побачених цуценят вказує на те, що організації Луцька працюють над зменшенням кількості безпритульних собак, які розмножуються. В порівнянні з попереднім дослідженням 2018 року відсоток цуценят знизився з 2% до 0,7%, що вказує на тенденцію зменшення.«Відсоток стерилізованих собак – 15,5% (8,7% за 2018р). Це позитивний показник, який вказує на те, що у місті проводять стерилізацію собак. Проте, щоб зупинити збільшення популяції, ​ потрібно простерилізувати не менше 70% собак​», – зазначають у КП «Ласка».«Підрахунок вказує на те, що у Луцьку проводять роботу зі зменшення чисельності безпритульних собак. Проте збільшення загальної кількості тварин та зменшення показників вагітних та цуценят може вказувати на поповнення поголів'я безпритульних собак за рахунок викидання власницьких чи притоку з навколишніх сіл та містечок», – резюмували у дописі.