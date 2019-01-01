вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку

Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку
У Луцьку закінчили підрахунок безпритульних псів.

Про це повідомили у прес-службі КП «Ласка» у Facebook.

Нагадаємо, КП «Ласка» спільно з Animal-id.info UA та волонтерами 23, 24, та 25 травня 2019 року проводили підрахунок безпритульних собак у Луцьку.

«Попередній підрахунок здійснювався у вересні 2018 року, тому у нас є з чим порівнювати», – йдеться у дописі.

У підприємстві зазначили, що невелика кількість побачених цуценят вказує на те, що організації Луцька працюють над зменшенням кількості безпритульних собак, які розмножуються. В порівнянні з попереднім дослідженням 2018 року відсоток цуценят знизився з 2% до 0,7%, що вказує на тенденцію зменшення.

«Відсоток стерилізованих собак – 15,5% (8,7% за 2018р). Це позитивний показник, який вказує на те, що у місті проводять стерилізацію собак. Проте, щоб зупинити збільшення популяції, ​ потрібно простерилізувати не менше 70% собак​», – зазначають у КП «Ласка».

«Підрахунок вказує на те, що у Луцьку проводять роботу зі зменшення чисельності безпритульних собак. Проте збільшення загальної кількості тварин та зменшення показників вагітних та цуценят може вказувати на поповнення поголів'я безпритульних собак за рахунок викидання власницьких чи притоку з навколишніх сіл та містечок», – резюмували у дописі.

Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КП «Ласка», Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
Сьогодні, 15:23
Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку
Сьогодні, 15:17
«Таргани завдовжки з палець», – лучанка про квартиру сусідів-нечупар. ФОТО
Сьогодні, 14:53
Нова професія – за рахунок служби зайнятості: як безробітним з Волині знайти «своє»
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки» У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
28 травень, 14:04
Для ремонту даху приміщення КП «Ласка» хочуть виділити кошти з міського бюджету Для ремонту даху приміщення КП «Ласка» хочуть виділити кошти з міського бюджету
15 травень, 15:54
На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах На голову падають шматки стелі: у КП «Ласка» протікає дах
13 травень, 09:34
У Луцьку порахують безпритульних собак У Луцьку порахують безпритульних собак
11 травень, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю
Сьогодні, 16:12
 0
Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 15:57
 0
Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿