Здається, Зеленський зрадив Україну під час візиту в Європу, – нардеп з Волині
Сьогодні, 16:15
Президент України Володимир Зеленський, судячи з усього, здав інтереси України під час свого візиту у Францію і Німеччину.
Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" висловив народний депутат Ігор Лапін, коментуючи повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Ви знаєте, на яку думку мене наштовхнуло, прочитавши пост, реакцію пана Зеленського на ситуацію в ПАРЄ? Його ролики передвиборчі були набагато більш гнівні, ніж ця ситуація, коли йдеться про інтереси держави. Можливо, це занадто гучна фраза. Але, тим не менше, я думаю, що на зустрічах з Макроном і Меркель ішов злив інтересів самої держави. Я чогось в цьому зараз починаю переконуватись, виходячи з того, що: А – не зустрівся з делегацією напередодні; Б – знаючи, що така ситуація, не кинув все к "чертовой бабушке" і не полетів туди в ПАРЄ, так само щось там говорити і виступати. Знову ж таки, говорячи, що він там такий друг Макрона, ми бачимо по результатам голосування…
І чомусь мене це все наштовхнуло на думку, що саме в цих зустрічах якраз і відбувалася зрада інтересів державницьких. А підтвердженням цьому є рішення недавнє Російської Федерації з приводу транзиту. Вам нічого не нагадує… про транзит через Росію? Тому я думаю, що саме тут і є зрада держави. Колись історія це покаже. Можливо, хтось напише мемуари, як Олланд, який написав, розповідаючи про "нормандський формат". Я думаю, що це відбудеться. Рано чи пізно історія це покаже. Це – зрада", - заявив політик.
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Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" висловив народний депутат Ігор Лапін, коментуючи повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Ви знаєте, на яку думку мене наштовхнуло, прочитавши пост, реакцію пана Зеленського на ситуацію в ПАРЄ? Його ролики передвиборчі були набагато більш гнівні, ніж ця ситуація, коли йдеться про інтереси держави. Можливо, це занадто гучна фраза. Але, тим не менше, я думаю, що на зустрічах з Макроном і Меркель ішов злив інтересів самої держави. Я чогось в цьому зараз починаю переконуватись, виходячи з того, що: А – не зустрівся з делегацією напередодні; Б – знаючи, що така ситуація, не кинув все к "чертовой бабушке" і не полетів туди в ПАРЄ, так само щось там говорити і виступати. Знову ж таки, говорячи, що він там такий друг Макрона, ми бачимо по результатам голосування…
І чомусь мене це все наштовхнуло на думку, що саме в цих зустрічах якраз і відбувалася зрада інтересів державницьких. А підтвердженням цьому є рішення недавнє Російської Федерації з приводу транзиту. Вам нічого не нагадує… про транзит через Росію? Тому я думаю, що саме тут і є зрада держави. Колись історія це покаже. Можливо, хтось напише мемуари, як Олланд, який написав, розповідаючи про "нормандський формат". Я думаю, що це відбудеться. Рано чи пізно історія це покаже. Це – зрада", - заявив політик.
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