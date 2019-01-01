Здається, Зеленський зрадив Україну під час візиту в Європу, – нардеп з Волині

Володимир Зеленський, судячи з усього, здав інтереси України під час свого візиту у Францію і Німеччину.



Таку думку у ток-шоу "Ігор Лапін, коментуючи повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.



"Ви знаєте, на яку думку мене наштовхнуло, прочитавши пост, реакцію пана Зеленського на ситуацію в ПАРЄ? Його ролики передвиборчі були набагато більш гнівні, ніж ця ситуація, коли йдеться про інтереси держави. Можливо, це занадто гучна фраза. Але, тим не менше, я думаю, що на зустрічах з Макроном і Меркель ішов злив інтересів самої держави. Я чогось в цьому зараз починаю переконуватись, виходячи з того, що: А – не зустрівся з делегацією напередодні; Б – знаючи, що така ситуація, не кинув все к "чертовой бабушке" і не полетів туди в ПАРЄ, так само щось там говорити і виступати. Знову ж таки, говорячи, що він там такий друг Макрона, ми бачимо по результатам голосування…



І чомусь мене це все наштовхнуло на думку, що саме в цих зустрічах якраз і відбувалася зрада інтересів державницьких. А підтвердженням цьому є рішення недавнє Російської Федерації з приводу транзиту. Вам нічого не нагадує… про транзит через Росію? Тому я думаю, що саме тут і є зрада держави. Колись історія це покаже. Можливо, хтось напише мемуари, як Олланд, який написав, розповідаючи про "нормандський формат". Я думаю, що це відбудеться. Рано чи пізно історія це покаже. Це – зрада", - заявив політик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України, судячи з усього, здав інтереси України під час свого візиту у Францію і Німеччину.Таку думку у ток-шоу " Прямий ефір " висловив народний депутат, коментуючи повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи."Ви знаєте, на яку думку мене наштовхнуло, прочитавши пост, реакцію пана Зеленського на ситуацію в ПАРЄ? Його ролики передвиборчі були набагато більш гнівні, ніж ця ситуація, коли йдеться про інтереси держави. Можливо, це занадто гучна фраза. Але, тим не менше, я думаю, що на зустрічах зішов злив інтересів самої держави. Я чогось в цьому зараз починаю переконуватись, виходячи з того, що: А – не зустрівся з делегацією напередодні; Б – знаючи, що така ситуація, не кинув все к "чертовой бабушке" і не полетів туди в ПАРЄ, так само щось там говорити і виступати. Знову ж таки, говорячи, що він там такий друг Макрона, ми бачимо по результатам голосування…І чомусь мене це все наштовхнуло на думку, що саме в цих зустрічах якраз і відбувалася зрада інтересів державницьких. А підтвердженням цьому є рішення недавнє Російської Федерації з приводу транзиту. Вам нічого не нагадує… про транзит через Росію? Тому я думаю, що саме тут і є зрада держави. Колись історія це покаже. Можливо, хтось напише мемуари, як Олланд, який написав, розповідаючи про "нормандський формат". Я думаю, що це відбудеться. Рано чи пізно історія це покаже. Це – зрада", - заявив політик.

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