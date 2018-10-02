Поблизу Луцька шахрай видурив у чоловіка 10 тисяч гривень на «лікування матері»
Сьогодні, 21:31
Уродженець села Боратин, що поблизу Луцька, виманив у чоловіка більше десяти тисяч гривень, мовляв, йому необхідні були кошти для лікування матері.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські новини.
Волинянин просив у потерпілого кошти на лікування хворої матері, хоча це було неправдою. Загалом обвинувачений позичив у чоловіка 10 тисяч 500 гривень, проте наміру поверти ці кошти він не мав.
Зазначимо, що під час досудового провадження між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення. Згідно з угодою сторони погоджуються про відсутність матеріальних і моральних претензій з боку потерпілого, оскільки збитки йому повністю відшкодовані.
Відтак, суд визнав шахрая винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі 360 гривень.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські новини.
Волинянин просив у потерпілого кошти на лікування хворої матері, хоча це було неправдою. Загалом обвинувачений позичив у чоловіка 10 тисяч 500 гривень, проте наміру поверти ці кошти він не мав.
Зазначимо, що під час досудового провадження між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення. Згідно з угодою сторони погоджуються про відсутність матеріальних і моральних претензій з боку потерпілого, оскільки збитки йому повністю відшкодовані.
Відтак, суд визнав шахрая винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі 360 гривень.
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