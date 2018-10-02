Поблизу Луцька шахрай видурив у чоловіка 10 тисяч гривень на «лікування матері»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть



Волинянин просив у потерпілого кошти на лікування хворої матері, хоча це було неправдою. Загалом обвинувачений позичив у чоловіка 10 тисяч 500 гривень, проте наміру поверти ці кошти він не мав.



Зазначимо, що під час досудового провадження між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення. Згідно з угодою сторони погоджуються про відсутність матеріальних і моральних претензій з боку потерпілого, оскільки збитки йому повністю відшкодовані.



Відтак, суд визнав шахрая винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі 360 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець села Боратин, що поблизу Луцька, виманив у чоловіка більше десяти тисяч гривень, мовляв, йому необхідні були кошти для лікування матері.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські новини Волинянин просив у потерпілого кошти на лікування хворої матері, хоча це було неправдою. Загалом обвинувачений позичив у чоловіка 10 тисяч 500 гривень, проте наміру поверти ці кошти він не мав.Зазначимо, що під час досудового провадження між потерпілим та обвинуваченим було укладено угоду про примирення. Згідно з угодою сторони погоджуються про відсутність матеріальних і моральних претензій з боку потерпілого, оскільки збитки йому повністю відшкодовані.Відтак, суд визнав шахрая винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі 360 гривень.

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