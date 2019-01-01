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Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО

Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.

Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ». Пише ВолиньUA.

Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.

Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО

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Теги: озеро, Святе, природа
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