Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО





Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ». Пише



Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ». Пише ВолиньUA Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.

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