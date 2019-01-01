Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 05:15
Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.
Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ». Пише ВолиньUA.
Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.
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Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ». Пише ВолиньUA.
Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.
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