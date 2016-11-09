Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка





Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.



Її тіло знайшли співробітники лікарні. Слідів насильницької смерті виявлено не було.



Особу жінки встановили. Поліція з’ясовує деталі події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Київської клінічної лікарні №12 знайшли тіло 72-річної пацієнтки.Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.Її тіло знайшли співробітники лікарні. Слідів насильницької смерті виявлено не було.Особу жінки встановили. Поліція з’ясовує деталі події.

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