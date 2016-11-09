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Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка

Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка
На території Київської клінічної лікарні №12 знайшли тіло 72-річної пацієнтки.

Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.

Її тіло знайшли співробітники лікарні. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Особу жінки встановили. Поліція з’ясовує деталі події.

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Теги: лікарня, труп, жінка, пацієнтка, смерть, поліція
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