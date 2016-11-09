Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка
Сьогодні, 02:46
На території Київської клінічної лікарні №12 знайшли тіло 72-річної пацієнтки.
Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.
Її тіло знайшли співробітники лікарні. Слідів насильницької смерті виявлено не було.
Особу жінки встановили. Поліція з’ясовує деталі події.
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Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні і померла недалеко від приймального відділення.
Її тіло знайшли співробітники лікарні. Слідів насильницької смерті виявлено не було.
Особу жінки встановили. Поліція з’ясовує деталі події.
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