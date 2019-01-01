Проти відомого волинського футболіста відкрили дві кримінальні справи
Сьогодні, 04:41
Проти колишнього капітана збірної України, екс-гравця донецького «Шахтаря» і мюнхенської «Баварії», уродженця Луцька Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи.
Про це в інтерв’ю розповіла дружина футболіста Надія Навроцька, - пише Футбол24.
Як розповіла жінка, процес розлучення розпочався давно і тягнеться ще з 2014-го. У цьому, на переконання Надії, винен Тимощук.
«Анатолій його затягує. Він стверджує, що у нього немає статків, і пропонує ділити навпіл мої статки. Причому, на всі судові справи у трьох країнах, які здійснюють як мінімум три команди адвокатів, за оцінкою німецьких спеціалістів, вже вірогідно витратив близько 1 мільйона євро. Робити якісь прогнози, коли все закінчиться, – складно. Одна з проблем – процес відбувається у різних країнах. Відповідно, кожна з країн має свої юридичні тонкощі та нюанси, іноді бракує необхідних договорів між ними», - каже Надія Навроцька.
«Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік нахабно брехав у суді. Станом на сьогодні щодо нього відкриті дві кримінальні справи у Німеччині. Це вже не він проти мене, чи я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство» - додає дружина Анатолія Тимощука.
Кримінальні справи порушили порівняно нещодавно. Зокрема, відомого уродженця Луцька звинувачують у наданні до суду фіктивних документів і в наданні неправдивих свідчень.
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Про це в інтерв’ю розповіла дружина футболіста Надія Навроцька, - пише Футбол24.
Як розповіла жінка, процес розлучення розпочався давно і тягнеться ще з 2014-го. У цьому, на переконання Надії, винен Тимощук.
«Анатолій його затягує. Він стверджує, що у нього немає статків, і пропонує ділити навпіл мої статки. Причому, на всі судові справи у трьох країнах, які здійснюють як мінімум три команди адвокатів, за оцінкою німецьких спеціалістів, вже вірогідно витратив близько 1 мільйона євро. Робити якісь прогнози, коли все закінчиться, – складно. Одна з проблем – процес відбувається у різних країнах. Відповідно, кожна з країн має свої юридичні тонкощі та нюанси, іноді бракує необхідних договорів між ними», - каже Надія Навроцька.
«Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік нахабно брехав у суді. Станом на сьогодні щодо нього відкриті дві кримінальні справи у Німеччині. Це вже не він проти мене, чи я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство» - додає дружина Анатолія Тимощука.
Кримінальні справи порушили порівняно нещодавно. Зокрема, відомого уродженця Луцька звинувачують у наданні до суду фіктивних документів і в наданні неправдивих свідчень.
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