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На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу

На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу
Минулої неділі на футбольному полі в селі Цегів Горохівського району молодий чоловік освідчився коханій.

Стадіон вирував пристрастями вболівальників, яких було чимало в обох команд, - пише газета Волинь-нова.

"Добре, що в селі є футбол, маємо куди вийти, гарно провести дозвілля", – розповіла місцева мешканка Аня.

І лише декілька людей були посвячені у таємницю цього сонячного дня. На футбольній арені очікувалася цікава подія: після закінчення матчу футболіст Олександр Кутас мав освідчитися коханій.

Нічого не підозрюючи, Ярослава вболівала за команду коханого з подругами. Може, трохи здивувалася, коли серед другого тайму Андрій Романюк замінив її Сашка на іншого гравця.

Олександр на футбольне поле йшов під аплодисменти команд, а один із друзів привів від уболівальницької зони здивовану Ярославу. Саша став на коліно і промовив: «Я тебе кохаю», простягнув букет, перстень і запропонував: «Стань моєю дружиною!».

Ярослава перстень прийняла, а стадіон вибухнув оваціями.

Закохані розповіли, що вони зустрічаються дев’ять місяців. Ярослава живе в Холоневі і нещодавно у неї був випускний. Дівчина мріє стати візажистом, тому невдовзі почне здобувати цю професію. Олександр – майстер, якщо потрібно зробити шикарну натяжну стелю. Обоє переконані, що якби таких романтичних подій було більше, то всі почувалися б щасливішими й красивішими.

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Теги: освідчення, кохання, Волинь, романтика
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