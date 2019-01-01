На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу
Сьогодні, 12:30
Минулої неділі на футбольному полі в селі Цегів Горохівського району молодий чоловік освідчився коханій.
Стадіон вирував пристрастями вболівальників, яких було чимало в обох команд, - пише газета Волинь-нова.
"Добре, що в селі є футбол, маємо куди вийти, гарно провести дозвілля", – розповіла місцева мешканка Аня.
І лише декілька людей були посвячені у таємницю цього сонячного дня. На футбольній арені очікувалася цікава подія: після закінчення матчу футболіст Олександр Кутас мав освідчитися коханій.
Нічого не підозрюючи, Ярослава вболівала за команду коханого з подругами. Може, трохи здивувалася, коли серед другого тайму Андрій Романюк замінив її Сашка на іншого гравця.
Олександр на футбольне поле йшов під аплодисменти команд, а один із друзів привів від уболівальницької зони здивовану Ярославу. Саша став на коліно і промовив: «Я тебе кохаю», простягнув букет, перстень і запропонував: «Стань моєю дружиною!».
Ярослава перстень прийняла, а стадіон вибухнув оваціями.
Закохані розповіли, що вони зустрічаються дев’ять місяців. Ярослава живе в Холоневі і нещодавно у неї був випускний. Дівчина мріє стати візажистом, тому невдовзі почне здобувати цю професію. Олександр – майстер, якщо потрібно зробити шикарну натяжну стелю. Обоє переконані, що якби таких романтичних подій було більше, то всі почувалися б щасливішими й красивішими.
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Стадіон вирував пристрастями вболівальників, яких було чимало в обох команд, - пише газета Волинь-нова.
"Добре, що в селі є футбол, маємо куди вийти, гарно провести дозвілля", – розповіла місцева мешканка Аня.
І лише декілька людей були посвячені у таємницю цього сонячного дня. На футбольній арені очікувалася цікава подія: після закінчення матчу футболіст Олександр Кутас мав освідчитися коханій.
Нічого не підозрюючи, Ярослава вболівала за команду коханого з подругами. Може, трохи здивувалася, коли серед другого тайму Андрій Романюк замінив її Сашка на іншого гравця.
Олександр на футбольне поле йшов під аплодисменти команд, а один із друзів привів від уболівальницької зони здивовану Ярославу. Саша став на коліно і промовив: «Я тебе кохаю», простягнув букет, перстень і запропонував: «Стань моєю дружиною!».
Ярослава перстень прийняла, а стадіон вибухнув оваціями.
Закохані розповіли, що вони зустрічаються дев’ять місяців. Ярослава живе в Холоневі і нещодавно у неї був випускний. Дівчина мріє стати візажистом, тому невдовзі почне здобувати цю професію. Олександр – майстер, якщо потрібно зробити шикарну натяжну стелю. Обоє переконані, що якби таких романтичних подій було більше, то всі почувалися б щасливішими й красивішими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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