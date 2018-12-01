Вже 13 полонених українських моряків отримали остаточні звинувачення в Росії

Станом на 2 липня остаточні звинувачення пред'явили уже 13 військовополоненим українським морякам.Про це пише "Українська правда", посилаючись на адвоката"Сьогодні (2 липня - ред.) відбулися слідчі дії щодо ще чотирьох військовополонених українських моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки. Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - повідомив Полозов.Також він зазначив, що 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших українських моряків.Як відомо, 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень. Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.25 червня прес-секретар президента РФзаявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.28 червня Слідче управління ФСБ РФ пред'явило восьми військовополоненим українським морякам звинувачення в остаточній редакції за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою".