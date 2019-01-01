вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію

Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників.

А також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Про це п’ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, - йдеться на сайті "Європейської Солідарності".

«Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну Хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн», – наголосив Петро Порошенко під час виступу на Вінниччині.


Крім того, Петро Порошенко у листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи «була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї».

Петро Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів. Також лідер «Європейської Солідарності» нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

«Сьогодні член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати», – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання.

«Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною», – написав Петро Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – «це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації». Петро Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, Європейська солідарність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
Сьогодні, 02:38
Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО
Сьогодні, 02:09
Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків
Сьогодні, 01:11
Бабуся з Волині зв`язала шарфи для Епіфанія та інших владик ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 00:06
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко «Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко
03 липень, 22:15
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ «Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
28 червень, 11:19
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
27 червень, 20:40
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
27 червень, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
Сьогодні, 02:38
 0
Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО
Сьогодні, 02:09
 0
Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків
Сьогодні, 01:11
 0
Бабуся з Волині зв`язала шарфи для Епіфанія та інших владик ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 00:06
 0
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿