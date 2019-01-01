Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників.А також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Про це п’ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, - йдеться на сайті "Європейської Солідарності".«Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну Хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн», – наголосив Петро Порошенко під час виступу на Вінниччині.Крім того, Петро Порошенко у листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи «була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї».Петро Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів. Також лідер «Європейської Солідарності» нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.«Сьогодні член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати», – наголосив Порошенко.П’ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання.«Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною», – написав Петро Порошенко.Лідер «Європейської Солідарності» переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – «це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації». Петро Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.