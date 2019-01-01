Слово в слово: у двох кандидатів в нардепи з Волині та Буковини – однакові програми
Сьогодні, 11:36
У одного з кандидатів у нардепи з Чернівецької області передвиборча програма підписана прізвищем кандидата від 20-го округу, що на Волині, Юрія Цейка.
Про це повідомляють на сайті Кіцмань city.
Журналісти читали та аналізували програми всіх 20 кандидатів у народні депутати, які зареєстровані у 202 виборчому окрузі (один з округів у Чернівецькій області), і побачили, що у одного з кандидатів — Ростислава Поклітара, який висунутий від політичної партії ВО «Свобода», передвиборча програма підписана чужим прізвищем, а саме — «Цейко Ю.Ф.».
Юрій Цейко також є кандидатом від «Свободи» по 20 виборчому окрузі у Волинській області та його передвиборча програма аналогічна тій, яка на сайті ЦВК завантажується зі сторінки кандидата Ростислава Поклітара.
Перевіривши цей документ через сервіс пошуку плагіату, побачили 100% збіг у 5 передвиборчих програмах кандидатів на сайті ЦВК. Зокрема, одна з таких програм підписана кандидатом «Нємченко Ю.В.».
У коментарі ТРК "Буковина" Ростислав Поклітар повідомив, що при реєстрації ЦВК могла переплутати програми. Водночас він каже, що цей текст програми його влаштовує, він її підтримує.
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Про це повідомляють на сайті Кіцмань city.
Журналісти читали та аналізували програми всіх 20 кандидатів у народні депутати, які зареєстровані у 202 виборчому окрузі (один з округів у Чернівецькій області), і побачили, що у одного з кандидатів — Ростислава Поклітара, який висунутий від політичної партії ВО «Свобода», передвиборча програма підписана чужим прізвищем, а саме — «Цейко Ю.Ф.».
Юрій Цейко також є кандидатом від «Свободи» по 20 виборчому окрузі у Волинській області та його передвиборча програма аналогічна тій, яка на сайті ЦВК завантажується зі сторінки кандидата Ростислава Поклітара.
Перевіривши цей документ через сервіс пошуку плагіату, побачили 100% збіг у 5 передвиборчих програмах кандидатів на сайті ЦВК. Зокрема, одна з таких програм підписана кандидатом «Нємченко Ю.В.».
У коментарі ТРК "Буковина" Ростислав Поклітар повідомив, що при реєстрації ЦВК могла переплутати програми. Водночас він каже, що цей текст програми його влаштовує, він її підтримує.
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Коментарі 1
Чого дивуватися? Для таких тупоголових як Цейко і можливо Поклітара програму писали в центральному офісі партії. Ось і переплутали. Впевнений, що Цейко не складе трох слів в одне речення. А от вкрасти, по брехати він мастак.
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