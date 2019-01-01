Слово в слово: у двох кандидатів в нардепи з Волині та Буковини – однакові програми

Юрія Цейка.



Про це повідомляють на сайті



Журналісти читали та аналізували програми всіх 20 кандидатів у народні депутати, які зареєстровані у 202 виборчому окрузі (один з округів у Чернівецькій області), і побачили, що у одного з кандидатів — Ростислава Поклітара, який висунутий від політичної партії ВО «Свобода», передвиборча програма підписана чужим прізвищем, а саме — «Цейко Ю.Ф.».



Юрій Цейко також є кандидатом від «Свободи» по 20 виборчому окрузі у Волинській області та його передвиборча програма аналогічна тій, яка на сайті ЦВК завантажується зі сторінки кандидата Ростислава Поклітара.



Передвиборча програма, завантажена зі сторінки кандидата Ростислава Поклітара



Перевіривши цей документ через сервіс пошуку плагіату, побачили 100% збіг у 5 передвиборчих програмах кандидатів на сайті ЦВК. Зокрема, одна з таких програм підписана кандидатом «Нємченко Ю.В.».



У коментарі



На сайті ЦВК — 5 програм із 100% співпадінням тексту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одного з кандидатів у нардепи з Чернівецької області передвиборча програма підписана прізвищем кандидата від 20-го округу, що на Волині,Про це повідомляють на сайті Кіцмань city. Журналісти читали та аналізували програми всіх 20 кандидатів у народні депутати, які зареєстровані у 202 виборчому окрузі (один з округів у Чернівецькій області), і побачили, що у одного з кандидатів —, який висунутий від політичної партії ВО «Свобода», передвиборча програма підписана чужим прізвищем, а саме — «Цейко Ю.Ф.».Юрій Цейко також є кандидатом від «Свободи» по 20 виборчому окрузі у Волинській області та його передвиборча програма аналогічна тій, яка на сайті ЦВК завантажується зі сторінки кандидата Ростислава Поклітара.Перевіривши цей документ через сервіс пошуку плагіату, побачили 100% збіг у 5 передвиборчих програмах кандидатів на сайті ЦВК. Зокрема, одна з таких програм підписана кандидатом «Нємченко Ю.В.».У коментарі ТРК "Буковина" Ростислав Поклітар повідомив, що при реєстрації ЦВК могла переплутати програми. Водночас він каже, що цей текст програми його влаштовує, він її підтримує.

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