У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження





Про це йдеться у сюжеті



Це вартувало 260 тисяч гривень, – розповів керівник проекту «Око сокола» Іван Сусь. Каже: це — єдиний проект в області, який вдалося реалізувати громаді спільно із поліцією.



Дільничний офіцер поліції Борис Авраменко розповів: недавно тут трапилася аварія, водій із місця події втік. Завдяки камерам відеонагляду особу правопорушника встановили.



Борис Авраменко, дільничний офіцер поліції Турійського відділення: "Виходить так, що він зламав забор людині, а потім втікав. Потім ми завдяки цим камерам відстежили повністю маршрут, що і де було. Видно, що вони цілий день катаються, їздять, перевищували швидкість. Завдяки цим камерам встановили номер автомобіля і встановили його власника. Зараз розглядається питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – розповів дільничий офіцер поліції Турійського відділення Борис Авраменко.



Встановлені камери відеоспостереження на перехресті дороги Київ-Ковель-Ягодин, поруч із поворотом на селище Луків Турійського району. Згідно із проектом, тут розташовані три камери, — каже керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.



"На цьому перехресті часто трапляються ДТП і це дає можливість, окрім цього, задокументувати як воно було насправді тієї чи іншої дорожньо-транспортної пригоди", – зауважив поліцейський.



"В селі Сомин було поставлено дві камери, оскільки Сомин в літнію пору є насичене. Тобто сезон масового відпочинку людей завдяки озеру і бувають інциденти, які потрібно фото-відеофіксувати. Також одна камера була встановлена на березі озера Сомин. Три камери на дорозі державного значення Київ-Варшава. Три камери на перехресті смт. Луків. Це біля школи, захоплює кафе, супермаркет. Також одна камера встановлена на залізнодорожньому вокзалі. І по периметру селища були встановлені всі інші камери", – підкреслив Іван Сусь.



Також він розповів: це — єдиний проект в області, який реалізовують громада спільно із поліцією. З його слів, Міжнародна організація з міграції виділила 160 тисяч гривень на закупівлю обладнання, 100 тисяч виділено з бюджету Луківської об’єднаної територіальної громади.



Відеонагляд допомагає правоохоронцям забезпечувати громадський порядок у місцях відпочинку людей влітку — каже Анатолій Дружук.



"По проекту в нас тут встановлена камера відеоспостереження, яка має оглядову функцію на 360 градусів поворот і зближення до 500 метрів розпізнає обличчя", – резюмував правоохоронець.



"Бувають такі відпочивальники, які приїздять на автомобілях, намагаються заїхати на пляж, вчиняють там різного роду правопорушення. Їздять на автомобілях. А завдяки цим камерам ми їх встановлюємо і притягуємо до адміністративної відповідальності", – розповів Борис Авраменко.



Детальніше проаналізують ефективність роботи проекту зі встановлення камер спостереження у селах Сомин і Відути через півроку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Сомин і Відути Турійського району встановили 14 камер зовнішнього відеоспостереження.Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь Це вартувало 260 тисяч гривень, – розповів керівник проекту «Око сокола». Каже: це — єдиний проект в області, який вдалося реалізувати громаді спільно із поліцією.Дільничний офіцер поліції Борис Авраменко розповів: недавно тут трапилася аварія, водій із місця події втік. Завдяки камерам відеонагляду особу правопорушника встановили.Борис Авраменко, дільничний офіцер поліції Турійського відділення: "Виходить так, що він зламав забор людині, а потім втікав. Потім ми завдяки цим камерам відстежили повністю маршрут, що і де було. Видно, що вони цілий день катаються, їздять, перевищували швидкість. Завдяки цим камерам встановили номер автомобіля і встановили його власника. Зараз розглядається питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – розповів дільничий офіцер поліції Турійського відділенняВстановлені камери відеоспостереження на перехресті дороги Київ-Ковель-Ягодин, поруч із поворотом на селище Луків Турійського району. Згідно із проектом, тут розташовані три камери, — каже керівник Турійського відділення поліції"На цьому перехресті часто трапляються ДТП і це дає можливість, окрім цього, задокументувати як воно було насправді тієї чи іншої дорожньо-транспортної пригоди", – зауважив поліцейський."В селі Сомин було поставлено дві камери, оскільки Сомин в літнію пору є насичене. Тобто сезон масового відпочинку людей завдяки озеру і бувають інциденти, які потрібно фото-відеофіксувати. Також одна камера була встановлена на березі озера Сомин. Три камери на дорозі державного значення Київ-Варшава. Три камери на перехресті смт. Луків. Це біля школи, захоплює кафе, супермаркет. Також одна камера встановлена на залізнодорожньому вокзалі. І по периметру селища були встановлені всі інші камери", – підкреслив Іван Сусь.Також він розповів: це — єдиний проект в області, який реалізовують громада спільно із поліцією. З його слів, Міжнародна організація з міграції виділила 160 тисяч гривень на закупівлю обладнання, 100 тисяч виділено з бюджету Луківської об’єднаної територіальної громади.Відеонагляд допомагає правоохоронцям забезпечувати громадський порядок у місцях відпочинку людей влітку — каже Анатолій Дружук."По проекту в нас тут встановлена камера відеоспостереження, яка має оглядову функцію на 360 градусів поворот і зближення до 500 метрів розпізнає обличчя", – резюмував правоохоронець."Бувають такі відпочивальники, які приїздять на автомобілях, намагаються заїхати на пляж, вчиняють там різного роду правопорушення. Їздять на автомобілях. А завдяки цим камерам ми їх встановлюємо і притягуємо до адміністративної відповідальності", – розповівДетальніше проаналізують ефективність роботи проекту зі встановлення камер спостереження у селах Сомин і Відути через півроку.

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