У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 11:55
У селах Сомин і Відути Турійського району встановили 14 камер зовнішнього відеоспостереження.
Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Це вартувало 260 тисяч гривень, – розповів керівник проекту «Око сокола» Іван Сусь. Каже: це — єдиний проект в області, який вдалося реалізувати громаді спільно із поліцією.
Дільничний офіцер поліції Борис Авраменко розповів: недавно тут трапилася аварія, водій із місця події втік. Завдяки камерам відеонагляду особу правопорушника встановили.
Борис Авраменко, дільничний офіцер поліції Турійського відділення: "Виходить так, що він зламав забор людині, а потім втікав. Потім ми завдяки цим камерам відстежили повністю маршрут, що і де було. Видно, що вони цілий день катаються, їздять, перевищували швидкість. Завдяки цим камерам встановили номер автомобіля і встановили його власника. Зараз розглядається питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – розповів дільничий офіцер поліції Турійського відділення Борис Авраменко.
Встановлені камери відеоспостереження на перехресті дороги Київ-Ковель-Ягодин, поруч із поворотом на селище Луків Турійського району. Згідно із проектом, тут розташовані три камери, — каже керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.
"На цьому перехресті часто трапляються ДТП і це дає можливість, окрім цього, задокументувати як воно було насправді тієї чи іншої дорожньо-транспортної пригоди", – зауважив поліцейський.
"В селі Сомин було поставлено дві камери, оскільки Сомин в літнію пору є насичене. Тобто сезон масового відпочинку людей завдяки озеру і бувають інциденти, які потрібно фото-відеофіксувати. Також одна камера була встановлена на березі озера Сомин. Три камери на дорозі державного значення Київ-Варшава. Три камери на перехресті смт. Луків. Це біля школи, захоплює кафе, супермаркет. Також одна камера встановлена на залізнодорожньому вокзалі. І по периметру селища були встановлені всі інші камери", – підкреслив Іван Сусь.
Також він розповів: це — єдиний проект в області, який реалізовують громада спільно із поліцією. З його слів, Міжнародна організація з міграції виділила 160 тисяч гривень на закупівлю обладнання, 100 тисяч виділено з бюджету Луківської об’єднаної територіальної громади.
Відеонагляд допомагає правоохоронцям забезпечувати громадський порядок у місцях відпочинку людей влітку — каже Анатолій Дружук.
"По проекту в нас тут встановлена камера відеоспостереження, яка має оглядову функцію на 360 градусів поворот і зближення до 500 метрів розпізнає обличчя", – резюмував правоохоронець.
"Бувають такі відпочивальники, які приїздять на автомобілях, намагаються заїхати на пляж, вчиняють там різного роду правопорушення. Їздять на автомобілях. А завдяки цим камерам ми їх встановлюємо і притягуємо до адміністративної відповідальності", – розповів Борис Авраменко.
Детальніше проаналізують ефективність роботи проекту зі встановлення камер спостереження у селах Сомин і Відути через півроку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Це вартувало 260 тисяч гривень, – розповів керівник проекту «Око сокола» Іван Сусь. Каже: це — єдиний проект в області, який вдалося реалізувати громаді спільно із поліцією.
Дільничний офіцер поліції Борис Авраменко розповів: недавно тут трапилася аварія, водій із місця події втік. Завдяки камерам відеонагляду особу правопорушника встановили.
Борис Авраменко, дільничний офіцер поліції Турійського відділення: "Виходить так, що він зламав забор людині, а потім втікав. Потім ми завдяки цим камерам відстежили повністю маршрут, що і де було. Видно, що вони цілий день катаються, їздять, перевищували швидкість. Завдяки цим камерам встановили номер автомобіля і встановили його власника. Зараз розглядається питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – розповів дільничий офіцер поліції Турійського відділення Борис Авраменко.
Встановлені камери відеоспостереження на перехресті дороги Київ-Ковель-Ягодин, поруч із поворотом на селище Луків Турійського району. Згідно із проектом, тут розташовані три камери, — каже керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.
"На цьому перехресті часто трапляються ДТП і це дає можливість, окрім цього, задокументувати як воно було насправді тієї чи іншої дорожньо-транспортної пригоди", – зауважив поліцейський.
"В селі Сомин було поставлено дві камери, оскільки Сомин в літнію пору є насичене. Тобто сезон масового відпочинку людей завдяки озеру і бувають інциденти, які потрібно фото-відеофіксувати. Також одна камера була встановлена на березі озера Сомин. Три камери на дорозі державного значення Київ-Варшава. Три камери на перехресті смт. Луків. Це біля школи, захоплює кафе, супермаркет. Також одна камера встановлена на залізнодорожньому вокзалі. І по периметру селища були встановлені всі інші камери", – підкреслив Іван Сусь.
Також він розповів: це — єдиний проект в області, який реалізовують громада спільно із поліцією. З його слів, Міжнародна організація з міграції виділила 160 тисяч гривень на закупівлю обладнання, 100 тисяч виділено з бюджету Луківської об’єднаної територіальної громади.
Відеонагляд допомагає правоохоронцям забезпечувати громадський порядок у місцях відпочинку людей влітку — каже Анатолій Дружук.
"По проекту в нас тут встановлена камера відеоспостереження, яка має оглядову функцію на 360 градусів поворот і зближення до 500 метрів розпізнає обличчя", – резюмував правоохоронець.
"Бувають такі відпочивальники, які приїздять на автомобілях, намагаються заїхати на пляж, вчиняють там різного роду правопорушення. Їздять на автомобілях. А завдяки цим камерам ми їх встановлюємо і притягуємо до адміністративної відповідальності", – розповів Борис Авраменко.
Детальніше проаналізують ефективність роботи проекту зі встановлення камер спостереження у селах Сомин і Відути через півроку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана
Сьогодні, 12:06
У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 11:55
На Волині прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:42