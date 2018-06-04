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У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження

У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
У селах Сомин і Відути Турійського району встановили 14 камер зовнішнього відеоспостереження.

Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Це вартувало 260 тисяч гривень, – розповів керівник проекту «Око сокола» Іван Сусь. Каже: це — єдиний проект в області, який вдалося реалізувати громаді спільно із поліцією.

Дільничний офіцер поліції Борис Авраменко розповів: недавно тут трапилася аварія, водій із місця події втік. Завдяки камерам відеонагляду особу правопорушника встановили.

Борис Авраменко, дільничний офіцер поліції Турійського відділення: "Виходить так, що він зламав забор людині, а потім втікав. Потім ми завдяки цим камерам відстежили повністю маршрут, що і де було. Видно, що вони цілий день катаються, їздять, перевищували швидкість. Завдяки цим камерам встановили номер автомобіля і встановили його власника. Зараз розглядається питання про притягнення його до адміністративної відповідальності", – розповів дільничий офіцер поліції Турійського відділення Борис Авраменко.

Встановлені камери відеоспостереження на перехресті дороги Київ-Ковель-Ягодин, поруч із поворотом на селище Луків Турійського району. Згідно із проектом, тут розташовані три камери, — каже керівник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук.

"На цьому перехресті часто трапляються ДТП і це дає можливість, окрім цього, задокументувати як воно було насправді тієї чи іншої дорожньо-транспортної пригоди", – зауважив поліцейський.

"В селі Сомин було поставлено дві камери, оскільки Сомин в літнію пору є насичене. Тобто сезон масового відпочинку людей завдяки озеру і бувають інциденти, які потрібно фото-відеофіксувати. Також одна камера була встановлена на березі озера Сомин. Три камери на дорозі державного значення Київ-Варшава. Три камери на перехресті смт. Луків. Це біля школи, захоплює кафе, супермаркет. Також одна камера встановлена на залізнодорожньому вокзалі. І по периметру селища були встановлені всі інші камери", – підкреслив Іван Сусь.

Також він розповів: це — єдиний проект в області, який реалізовують громада спільно із поліцією. З його слів, Міжнародна організація з міграції виділила 160 тисяч гривень на закупівлю обладнання, 100 тисяч виділено з бюджету Луківської об’єднаної територіальної громади.

Відеонагляд допомагає правоохоронцям забезпечувати громадський порядок у місцях відпочинку людей влітку — каже Анатолій Дружук.

"По проекту в нас тут встановлена камера відеоспостереження, яка має оглядову функцію на 360 градусів поворот і зближення до 500 метрів розпізнає обличчя", – резюмував правоохоронець.

"Бувають такі відпочивальники, які приїздять на автомобілях, намагаються заїхати на пляж, вчиняють там різного роду правопорушення. Їздять на автомобілях. А завдяки цим камерам ми їх встановлюємо і притягуємо до адміністративної відповідальності", – розповів Борис Авраменко.

Детальніше проаналізують ефективність роботи проекту зі встановлення камер спостереження у селах Сомин і Відути через півроку.


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Теги: камера, спостереження, Волинь
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