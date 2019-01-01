У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили продавця, який торгував у заборонений час
Сьогодні, 12:05
У Луцьку муніципали викрили продавця, який продавав алкоголь в магазині «Бруклін маркет» у неналежний для цього час.
Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Польова, 1 в магазині «Бруклін маркет».
За такі дії, інспектори покарали порушника адмінпротоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.
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Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Польова, 1 в магазині «Бруклін маркет».
За такі дії, інспектори покарали порушника адмінпротоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.
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