У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили продавця, який торгував у заборонений час





Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



Так, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька виявили продавця, який відпускав заборонену продукцію на вулиці Польова, 1 в магазині «Бруклін маркет».



За такі дії, інспектори покарали порушника адмінпротоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн.

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