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Будинок культури у волинській громаді потребує термінового ремонту. ВІДЕО

Будинок культури у волинській громаді потребує термінового ремонту. ВІДЕО
У будинку культури, що в Велимченській громаді на Ратнівщині, – обвисла стеля, старий дах та грибок.

Селяни не раз просили посприяти ремонту, адже колись сюди на дискотеку з’їжджалися з усього району, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Тут не було голці де впасти. З сусідніх сіл з'їжджалась сюди молодь. Але час не стоїть на місці – вже зараз в нашому селі три бари, диско-клуб... Тут відбуваються дискотеки тоді, коли ми замовляємо якогось професійного ді-джея», – розповіла директорка будинку культури Галина Летич.

Директорка каже, що займатися в будинку культури є кому.
У Велимчі шість колективів, а це 80 людей. Нині їм усім доводиться тіснитися в актовому залі місцевої школи.

«Бачите, яке у нас приміщення... Навіть звичайну репетицію немає де провести, а зимою у нас взагалі велика проблема – тут дуже холодно», – зазначила директорка.

Приміщення у такому стані вже двадцять років. За цей час зробили тільки проект реконструкції, але на саму реконструкцію грошей немає.


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Теги: будинок культури, Волинь, село, проблема, ремонт
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