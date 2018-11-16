Будинок культури у волинській громаді потребує термінового ремонту. ВІДЕО





Селяни не раз просили посприяти ремонту, адже колись сюди на дискотеку з’їжджалися з усього району, – йдеться у сюжеті



«Тут не було голці де впасти. З сусідніх сіл з'їжджалась сюди молодь. Але час не стоїть на місці – вже зараз в нашому селі три бари, диско-клуб... Тут відбуваються дискотеки тоді, коли ми замовляємо якогось професійного ді-джея», – розповіла директорка будинку культури Галина Летич.



Директорка каже, що займатися в будинку культури є кому.

У Велимчі шість колективів, а це 80 людей. Нині їм усім доводиться тіснитися в актовому залі місцевої школи.



«Бачите, яке у нас приміщення... Навіть звичайну репетицію немає де провести, а зимою у нас взагалі велика проблема – тут дуже холодно», – зазначила директорка.



Приміщення у такому стані вже двадцять років. За цей час зробили тільки проект реконструкції, але на саму реконструкцію грошей немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку культури, що в Велимченській громаді на Ратнівщині, – обвисла стеля, старий дах та грибок.Селяни не раз просили посприяти ремонту, адже колись сюди на дискотеку з’їжджалися з усього району, – йдеться у сюжеті 12 каналу «Тут не було голці де впасти. З сусідніх сіл з'їжджалась сюди молодь. Але час не стоїть на місці – вже зараз в нашому селі три бари, диско-клуб... Тут відбуваються дискотеки тоді, коли ми замовляємо якогось професійного ді-джея», – розповіла директорка будинку культуриДиректорка каже, що займатися в будинку культури є кому.У Велимчі шість колективів, а це 80 людей. Нині їм усім доводиться тіснитися в актовому залі місцевої школи.«Бачите, яке у нас приміщення... Навіть звичайну репетицію немає де провести, а зимою у нас взагалі велика проблема – тут дуже холодно», – зазначила директорка.Приміщення у такому стані вже двадцять років. За цей час зробили тільки проект реконструкції, але на саму реконструкцію грошей немає.

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