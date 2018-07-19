На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО





Саме в нашому місті 6 та 7 липня відбудеться командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств (суперліга) 2019 за участі спортсменів восьми країн – йдеться на



Сьогодні, 5 липня, на Театральному майдані міста відбулося урочисте відкриття цих престижних змагань. Участь в церемонії взяли Перший віце-президент Європейської легкоатлетичної асоціації Добромір Карамарінов, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, іноземні гості та численні жителі нашого міста.



Право відкрити Чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств надали Першому віце-президенту Європейської легкоатлетичної асоціації Доброміру Карамарінову.



Перебуваючи на одній сцені з усіма учасниками-атлетами восьми країн Європи, він наголосив: «Посадові особи, атлети та громадяни міста Луцька для мене велика честь та задоволення вітати вас. В України надзвичайні спортсмени та чудова історія спорту. Легка атлетика України сьогодні на відмінному рівні. Я бажаю успіху легкоатлетам, які будуть виступати завтра та успіху усім нам у майбутньому», - резюмував високоповажний гість, після чого в небо злетіли білі голуби, як символ миру та початку змагань.





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