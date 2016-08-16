У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО





Про це інформує



Представники провідного українського виробника здійснили візит у Володимир-Волинський з метою презентації подрібнювача побутових відходів. У місті розглядають різні варіанти утилізації сміття, відтак для оцінки можливостей Impaktor 250 на полігон прибули депутат міської ради Сергій Коба та заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міськради Сергій Мамалига.





Оскільки сміттєві полігони займають багато місця і швидко заповнюються, у ТОВ «Арієс-Україна» пропонують ознайомитися з роботою подрібнювача, результатом якої є зменшення об’ємів твердих відходів вдвічі.



Як повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю Роман Анохін під час зустрічі, подрібнювач на гусеничному ходу переробляє безліч видів твердих матеріалів, таких як бетон, асфальт, камінь тощо.





Незважаючи на доволі малу вагу (13,5 тон) та компактні розміри (7500 мм в довжину та 2400 мм в ширину), Імпактор 250 вже давно зарекомендував себе на європейському ринку як ефективний, потужний та надійний мобільний подрібнювач.



Під час презентації присутні ознайомилися з процесом переробки (подрібнення) ТПВ. Представники компанії «Арієс-Україна» пояснили, як працює Імпактор 250: великогабаритний матеріал попередньо розбивається ріжучої крайкою валів, разом з тим додаткові контр-ріжучі балки дають можливість отримати на виході матеріал бажаної величини.





У залежності від встановлених валів, машина призначена для подрібнення залізобетону, будівельного та побутового сміття, деревини, біомаси, металобрухту, автошин тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимирі-Волинському, на полігоні твердих побутових відходів, представники ТОВ «Арієс-Україна» провели презентаційне випробування двохвального промислового подрібнювача Impaktor 250.Про це інформує офіційний сайт міста.Представники провідного українського виробника здійснили візит у Володимир-Волинський з метою презентації подрібнювача побутових відходів. У місті розглядають різні варіанти утилізації сміття, відтак для оцінки можливостей Impaktor 250 на полігон прибули депутат міської радита заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міськрадиОскільки сміттєві полігони займають багато місця і швидко заповнюються, у ТОВ «Арієс-Україна» пропонують ознайомитися з роботою подрібнювача, результатом якої є зменшення об’ємів твердих відходів вдвічі.Як повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністюпід час зустрічі, подрібнювач на гусеничному ходу переробляє безліч видів твердих матеріалів, таких як бетон, асфальт, камінь тощо.Незважаючи на доволі малу вагу (13,5 тон) та компактні розміри (7500 мм в довжину та 2400 мм в ширину), Імпактор 250 вже давно зарекомендував себе на європейському ринку як ефективний, потужний та надійний мобільний подрібнювач.Під час презентації присутні ознайомилися з процесом переробки (подрібнення) ТПВ. Представники компанії «Арієс-Україна» пояснили, як працює Імпактор 250: великогабаритний матеріал попередньо розбивається ріжучої крайкою валів, разом з тим додаткові контр-ріжучі балки дають можливість отримати на виході матеріал бажаної величини.У залежності від встановлених валів, машина призначена для подрібнення залізобетону, будівельного та побутового сміття, деревини, біомаси, металобрухту, автошин тощо.

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