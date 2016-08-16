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У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО

У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті Володимирі-Волинському, на полігоні твердих побутових відходів, представники ТОВ «Арієс-Україна» провели презентаційне випробування двохвального промислового подрібнювача Impaktor 250.

Про це інформує офіційний сайт міста.

Представники провідного українського виробника здійснили візит у Володимир-Волинський з метою презентації подрібнювача побутових відходів. У місті розглядають різні варіанти утилізації сміття, відтак для оцінки можливостей Impaktor 250 на полігон прибули депутат міської ради Сергій Коба та заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міськради Сергій Мамалига.

У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО

Оскільки сміттєві полігони займають багато місця і швидко заповнюються, у ТОВ «Арієс-Україна» пропонують ознайомитися з роботою подрібнювача, результатом якої є зменшення об’ємів твердих відходів вдвічі.

Як повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю Роман Анохін під час зустрічі, подрібнювач на гусеничному ходу переробляє безліч видів твердих матеріалів, таких як бетон, асфальт, камінь тощо.

У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО

Незважаючи на доволі малу вагу (13,5 тон) та компактні розміри (7500 мм в довжину та 2400 мм в ширину), Імпактор 250 вже давно зарекомендував себе на європейському ринку як ефективний, потужний та надійний мобільний подрібнювач.

Під час презентації присутні ознайомилися з процесом переробки (подрібнення) ТПВ. Представники компанії «Арієс-Україна» пояснили, як працює Імпактор 250: великогабаритний матеріал попередньо розбивається ріжучої крайкою валів, разом з тим додаткові контр-ріжучі балки дають можливість отримати на виході матеріал бажаної величини.

У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО

У залежності від встановлених валів, машина призначена для подрібнення залізобетону, будівельного та побутового сміття, деревини, біомаси, металобрухту, автошин тощо.
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО

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Теги: подрібнювач, сміття, полігон, Володимир-Волинський
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