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П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті

П'яний адвокат збив на смерть 11-річну дівчинку на Закарпатті
На Закарпатті адвокат в п'яному та наркотичному сп'янінні збив на дорозі 11-дитину.

Про це в Facebook повідомив представник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, - пише Обозреватель.

Він розповів, що прокурор Закарпатської області повідомив про підозру адвоката в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які спричинили до смерті 11-річної дівчинки в селі Мала Добронь Ужгородського району (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України).

"Встановлено, що близько 19:00 5 липня 2019 року водій автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, де скоїв наїзд на 11-річну дівчинку, яка там грала", – зазначив Лисенко.

Згідно з актом огляду, на момент ДТП 35-річний водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Адвоката затримали в порядку статті 208 КПК України та взяли під варту.

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Теги: Закарпаття, аварія
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