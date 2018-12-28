На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО





Про це повідомляють на



Підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" завершило роботи з фрезерування дорожнього покриття по лівому проїзду цієї ділянки дороги та приступило до влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу.





Нагадаємо, що наразі функціонує правий проїзд на ділянці дороги, що проходить поблизу населених пунктів Хворостів, Підгородне та Машів, який відкрито для руху транспортних засобів у двох напрямках.





Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг бути уважними обережними і дисциплінованими на автошляхах, а особливо в місцях проведення дорожніх робіт, та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не збавляючи темпів працюють дорожники на автошляху державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін), де ведеться реконструкція ділянки Хворостів-Машів (км 478+000 – км 482+100), що в Любомльському районі.Про це повідомляють на сайті Служби автомобільних доріг у Волинській області.Підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" завершило роботи з фрезерування дорожнього покриття по лівому проїзду цієї ділянки дороги та приступило до влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу.Нагадаємо, що наразі функціонує правий проїзд на ділянці дороги, що проходить поблизу населених пунктів Хворостів, Підгородне та Машів, який відкрито для руху транспортних засобів у двох напрямках.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг бути уважними обережними і дисциплінованими на автошляхах, а особливо в місцях проведення дорожніх робіт, та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

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