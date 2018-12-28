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На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО

На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО
Не збавляючи темпів працюють дорожники на автошляху державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін), де ведеться реконструкція ділянки Хворостів-Машів (км 478+000 – км 482+100), що в Любомльському районі.

Про це повідомляють на сайті Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Підрядне підприємство ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" завершило роботи з фрезерування дорожнього покриття по лівому проїзду цієї ділянки дороги та приступило до влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу.

На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО
На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО

Нагадаємо, що наразі функціонує правий проїзд на ділянці дороги, що проходить поблизу населених пунктів Хворостів, Підгородне та Машів, який відкрито для руху транспортних засобів у двох напрямках.

На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО
На частині траси Київ-Ковель-Ягодин діє лише один проїзд. ФОТО

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг бути уважними обережними і дисциплінованими на автошляхах, а особливо в місцях проведення дорожніх робіт, та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.


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Теги: Київ-Ковель-Ягодин, проїзд, траса, ремонт
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