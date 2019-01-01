Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України

Найближчим часом в Україні триватиме холодна погода. Вночі температура повітря у більшості областей опуститься до +7+14 градусів, вдень очікують +17+24 градуси.Про це на своїй сторінці у facebook написала"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході", - йдеться у дописі.На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер.За її словами, така вереснева свіжість серед липня ще потриває довго в Україні.