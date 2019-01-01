Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України
Сьогодні, 11:06
Найближчим часом в Україні триватиме холодна погода. Вночі температура повітря у більшості областей опуститься до +7+14 градусів, вдень очікують +17+24 градуси.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході", - йдеться у дописі.
На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер.
За її словами, така вереснева свіжість серед липня ще потриває довго в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.
"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході", - йдеться у дописі.
На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер.
За її словами, така вереснева свіжість серед липня ще потриває довго в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли причину смороду у привокзальному районі Луцька
Сьогодні, 11:22
Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України
Сьогодні, 11:06
Мешканці Луцька невдоволені «знесенням» майже сотні зупинок
Сьогодні, 10:48