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Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України

Синоптик розповіла, чи повернеться спека найближчим часом до України
Найближчим часом в Україні триватиме холодна погода. Вночі температура повітря у більшості областей опуститься до +7+14 градусів, вдень очікують +17+24 градуси.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Наталка Діденко.

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході", - йдеться у дописі.

На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер.

За її словами, така вереснева свіжість серед липня ще потриває довго в Україні.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко
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