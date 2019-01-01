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В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам

В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам
Російське слідство пред'явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, - пише УНІАН.

За його словами, в ході сьогоднішніх слідчих дій обвинувачення було пред'явлено Андрію Артеменку.

"Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав він.
Полозов припустив, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо всіх військовополонених.

Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

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Теги: Україна, Росія, моряки
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