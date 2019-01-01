В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українським морякам





Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, - пише



За його словами, в ході сьогоднішніх слідчих дій обвинувачення було пред'явлено Андрію Артеменку.



"Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав він.

Полозов припустив, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо всіх військовополонених.



Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російське слідство пред'явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, - пише УНІАН За його словами, в ході сьогоднішніх слідчих дій обвинувачення було пред'явлено"Пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - написав він.Полозов припустив, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо всіх військовополонених.Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

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