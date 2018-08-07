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До Луцька завітає Яніна Соколова

До Луцька завітає Яніна Соколова
До Луцька в рамках фестивалю українського духу «Бандерштат» завітає відома журналістка та ведуча Яніна Соколова.

Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.

«Журналістка та телеведуча, яка вміє підібрати влучні слова, жінка із великим серцем, мужністю та незламністю, засновниця проекту Я, Ніна, який змінює ставлення соціуму до онкохворих людей, медіа-амбасадорка руху #HeForShe в Україні», – йдеться у дописі.

Організатори зазначили, що Яніна буде спілкуватись із лучанами та гостями міста на гутірковій сцені.

До Луцька завітає Яніна Соколова

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Теги: Яніна Соколова, Луцьк, Бандерштат
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Коментарі 1
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Цю ... важко назвати журналісткою!
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