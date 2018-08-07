До Луцька завітає Яніна Соколова

До Луцька в рамках фестивалю українського духу «Бандерштат» завітає відома журналістка та ведучаПро це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.«Журналістка та телеведуча, яка вміє підібрати влучні слова, жінка із великим серцем, мужністю та незламністю, засновниця проекту Я, Ніна, який змінює ставлення соціуму до онкохворих людей, медіа-амбасадорка руху #HeForShe в Україні», – йдеться у дописі.Організатори зазначили, що Яніна буде спілкуватись із лучанами та гостями міста на гутірковій сцені.