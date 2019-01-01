Баскетбольна збірна України завоювала срібло Універсіади

Чоловіча збірна України з баскетболу стала срібним призером Універсіади-2019, яка проходить у Неаполі.У фінальному матчі українці поступилися збірній США з рахунком 63:85, - пише УНІАН.Найрезультативнішим у складі нашої збірної став, який набрав 14 очок.До цього по ходу турніру Україна обіграла збірні Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії, а також програла американцям на груповій стадії.Зазначимо, що українські баскетболісти раніше грали у фіналі Універсіади в 2005 році і тоді також програли США. Ця срібна медаль стала для України другою на Універсіаді-2019. Також в активі нашої збірної одне золото і три бронзи. У медальному заліку Україна посідає 21-е місце.