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Баскетбольна збірна України завоювала срібло Універсіади

Баскетбольна збірна України завоювала срібло Універсіади
Чоловіча збірна України з баскетболу стала срібним призером Універсіади-2019, яка проходить у Неаполі.

У фінальному матчі українці поступилися збірній США з рахунком 63:85, - пише УНІАН.

Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Віталій Зотов, який набрав 14 очок.

До цього по ходу турніру Україна обіграла збірні Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії, а також програла американцям на груповій стадії.

Зазначимо, що українські баскетболісти раніше грали у фіналі Універсіади в 2005 році і тоді також програли США. Ця срібна медаль стала для України другою на Універсіаді-2019. Також в активі нашої збірної одне золото і три бронзи. У медальному заліку Україна посідає 21-е місце.

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