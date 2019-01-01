Яскраві оселі для яскравих людей: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





У будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, чути дитячий сміх та душевні розмови ще з літа 2018 року.



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, спеціалісти чепурять оселі всередині. Нині вже майже завершили штукатурні роботи із 1-го до 10-го поверху у першій секції, із 1-го до 7-го - у другій, із 2-го до 10-го - у третій. Паралельно тут заливають стяжки підлоги. Окрім того, у «карамельній» багатоповерхівці уже облаштовують другий шар майбутнього даху і за два тижні обіцяють закрити це питання.



Тривають роботи й будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що розташований на вулиці Конякіна, 3В. Будівельники уже звели 7 поверхів майбутніх осель мрії і розпочинають перекривати збудований поверх.



Не припиняють трудитися й над будівництвом «карамельної» багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут завершують роботи над другим поверхом. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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