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Яке свято 13 липня та чому сьогодні можна їсти усе, що захочеться

Яке свято 13 липня та чому сьогодні можна їсти усе, що захочеться
В церковному календарі 13 липня — це день пам'яті дванадцяти апостолів — безпосередніх учнів Ісуса Христа. Історії їх життя та діяльності викладені в Євангелії і книзі «Діяння святих апостолів». Інші назви свята: «Поминки весни», «Напівпетр», «Маківка літа».

Про це пише Знай.ua.

У число дванадцяти учнів, покликаних Ісусом, входили: брати Петро (він же Симон) і Андрій, Іоанн Богослов і його брат Яків, Пилип, Варфоломій, Матвій (колишній митар, він же Левій Матфій) і його брат Яків, син Алфеїв, Фома, Тадей, Симон Кананіт, та Юда Іскаріотський. Пізніше Іуду, який зрадив Христа, замінив апостол Матфій.

Яке свято 13 липня та чому сьогодні можна їсти усе, що захочеться


Чого не можна робити 13 липня

Це кінець Петрового посту, тому можна вже їсти все, що захочеться. Але краще не пити алкоголь, тим більше багато. Церква дозволяє лише трохи вина і не радить проводити гучні застілля. Також сьогодні не можна злитися і сваритися, ображатися і пліткувати, а також виявляти інші негативні емоції. Це день прощення і примирення. Не призначайте зустрічі в першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

Народні прикмети на 13 липня

– Дванадцять апостолів весну кличуть, просять повернутися.
– Зірки мерехтять вночі напередодні, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза.
– Багато роси – до жаркої погоди.
– Якщо білі хмари піднімаються проти вітру, то буде дощ, а якщо йдуть за вітром - буде тепло.
– Хмари жовтого кольору – до дощу.
– На Петра овес до половини доріс.
– Якщо зозуля продовжує кувати після Петрового дня, то літо буде хорошим і довгим, а сніг випаде пізно.
– Вівці на полонині ведуть себе неспокійно – до дощу.
– Лящ після дощу «плавиться» (висовує з води рило, спинний плавець і хвіст) - до теплого вечора.

Народжені 13 липня завжди будуть домагатися того, чого хочуть. Цілеспрямованість є головною їх перевагою. Вони відрізняються працьовитістю і стриманістю. Носити їм слід сапфір. Квітка покровитель - фіалка.

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 13 липня, традиції, християнство
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