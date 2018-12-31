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Розповіли, скільки політичні партії витратили на передвиборчу агітацію

Розповіли, скільки політичні партії витратили на передвиборчу агітацію
Станом на 10 липня політичні партії зібрали на виборчу кампанію понад 568 мільйонів гривень, а витратили – 506 мільйонів.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на оприлюднені ЦВК проміжні фінансові звіти партій за виборчу кампанію.

Сума згодом зросте, адже фінансові звіти кількох партій за виборчу кампанію ще не оприлюднені, - пише "Українська правда".

Найбільше коштів на рахунок виборчого фонду зібрала "Радикальна партія Олега Ляшка" - 98,2 млн грн.

"Слуга народу" зібрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Українська стратегія Гройсмана" - 72,2 млн, "Опозиційний блок" - 69 млн, "Європейська Солідарність" - 47,3 млн, "Батьківщина" - 35,4 млн.

"У абсолютній більшості випадків виборчі фонди наповнювалися за рахунок коштів партії. Тобто, у фінансових звітах вказано, що на рахунок виборчого фонду кошти надходили з поточного рахунку партії. Це означає, що реальне походження коштів на виборчу кампанію ми дізнаємося частково у серпні (коли партії подадуть до НАЗК звіти за другий квартал 2019 року) та у листопаді (коли партії подадуть звіти за третій квартал, які включатимуть внески за липень)" – зазначили в ЧЕСНО.

Разом з тим, за обсягами витрат "Слуга народу" випередила "Радикальну партію", хоча радикали і зібрали більше коштів.

Так, "Слуга народу" витратила 96,9 млн грн, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 73 млн, "Голос"- 71,6 млн, Українська стратегія Гройсмана - 61,2 млн, Опозиційний блок - 55 млн, "Європейська Солідарність" - 47,2 млн, "Батьківщина" - 35 млн.

ЧЕСНО також зазначає, що проміжний фінансовий звіт подала також "Опозиційна платформа - За життя", однак відкрити їхній звіт з технічних причин поки що неможливо.

"Традиційно партії найбільше витрачають на рекламу у ЗМІ, насамперед на телебачення. На це витратили 411,5 мільйонів гривень, або 81% від загального обсягу витрат партій", - йдеться в повідомленні.

Кінцевий термін подачі фінансових звітів - понеділок, 15 липня. Ці звіти повинні містити дані про надходження та витрати з рахунків виборчих фондів з моменту їх відкриття і до 10 липня включно. Повні фінансові звіти за весь період виборчої кампанії партії повинні подати в термін до 10 днів після виборів.

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Теги: Україна, вибори
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