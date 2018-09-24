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Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО

Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Автівка особового складу Управління державної охорони України потрапила у ДТП у Запорізькій області під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.

Про це повідомляє Громадське Радіо з посиланням на прес-службу Управління держохорони України, фото опублікували у пабліку «Это Запорожье».

Аварія сталася 14 липня.

«Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter у ДТП потрапили ще два автомобіля, які рухалися у попутному напрямку», — йдеться у повідомленні УДО.

Жертв внаслідок інциденту немає, на місці ДТП працювали правоохоронні органи.

В Управлінні держохорони заявили також, що штат УДО України «укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України».

В Instagram’і «Это Запорожье» повідомляється, що аварія сталася між н.п. Василівка та Мелітополем:

«Колона, що перевозила дітей, потрапила у ДТП. Причина – олені, що обганяли колону. Усі живі. … Причиною (ДТП – ред.) стала друга «колона» з Харкова у складі «мультівену» та двох «Туарегів» охорони».

Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО

Висловився стосовно події також і міністр інфраструктури Володимир Омелян. У коментарях під дописом він зазначив, що багато дітей отримали забої, а в одного хлопчика була розбита голова.


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Теги: кортеж, автобус, діти, аварія, кювет
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