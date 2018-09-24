Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО





Про це повідомляє



Аварія сталася 14 липня.



«Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter у ДТП потрапили ще два автомобіля, які рухалися у попутному напрямку», — йдеться у повідомленні УДО.



Жертв внаслідок інциденту немає, на місці ДТП працювали правоохоронні органи.



В Управлінні держохорони заявили також, що штат УДО України «укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України».



В Instagram’і «Это Запорожье» повідомляється, що аварія сталася між н.п. Василівка та Мелітополем:



«Колона, що перевозила дітей, потрапила у ДТП. Причина – олені, що обганяли колону. Усі живі. … Причиною (ДТП – ред.) стала друга «колона» з Харкова у складі «мультівену» та двох «Туарегів» охорони».





Висловився стосовно події також і міністр інфраструктури Володимир Омелян. У коментарях під дописом він зазначив, що багато дітей отримали забої, а в одного хлопчика була розбита голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автівка особового складу Управління державної охорони України потрапила у ДТП у Запорізькій області під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.Про це повідомляє Громадське Радіо з посиланням на прес-службу Управління держохорони України, фото опублікували у пабліку «Это Запорожье».Аварія сталася 14 липня.«Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter у ДТП потрапили ще два автомобіля, які рухалися у попутному напрямку», — йдеться у повідомленні УДО.Жертв внаслідок інциденту немає, на місці ДТП працювали правоохоронні органи.В Управлінні держохорони заявили також, що штат УДО України «укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України».В Instagram’і «Это Запорожье» повідомляється, що аварія сталася між н.п. Василівка та Мелітополем:«Колона, що перевозила дітей, потрапила у ДТП. Причина – олені, що обганяли колону. Усі живі. … Причиною (ДТП – ред.) стала друга «колона» з Харкова у складі «мультівену» та двох «Туарегів» охорони».Висловився стосовно події також і міністр інфраструктури. У коментарях під дописом він зазначив, що багато дітей отримали забої, а в одного хлопчика була розбита голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію