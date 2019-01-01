На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 09:51
У селі Печихвости Горохівського району втопився 28-річний чоловік.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що інцидент трапився 14 липня.
Співробітники 9-ої ДПРЧ міста Горохова та працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення були залучені до пошуку тіла чоловіка.
Нагадаємо, що на Волині цьогоріч втопилося 8 дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що інцидент трапився 14 липня.
Співробітники 9-ої ДПРЧ міста Горохова та працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення були залучені до пошуку тіла чоловіка.
Нагадаємо, що на Волині цьогоріч втопилося 8 дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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