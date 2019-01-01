вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у ставку втопився чоловік

На Волині у ставку втопився чоловік
У селі Печихвости Горохівського району втопився 28-річний чоловік.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що інцидент трапився 14 липня.

Співробітники 9-ої ДПРЧ міста Горохова та працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення були залучені до пошуку тіла чоловіка.

Нагадаємо, що на Волині цьогоріч втопилося 8 дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: втопився, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зняли годинник: двоє чоловіків пограбували лучанина
Сьогодні, 10:05
У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці зірвали з жінки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:58
На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 09:51
Луцький фольклорний колектив успішно виступив на міжнародному фестивалі у Болгарії
Сьогодні, 09:43
15 липня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна працювати в полі
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
03 липень, 13:06
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
18 червень, 14:49
На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО На Волині в озері втопився хлопчик: деталі трагедії. ВІДЕО
07 червень, 13:28
Хлопчик, якого рятували від утоплення у волинській водоймі, помер у лікарні Хлопчик, якого рятували від утоплення у волинській водоймі, помер у лікарні
05 червень, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:01
 0
На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
Сьогодні, 10:57
 0
У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
 0
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿