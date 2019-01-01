На Волині у ставку втопився чоловік





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що інцидент трапився 14 липня.



Співробітники 9-ої ДПРЧ міста Горохова та працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення були залучені до пошуку тіла чоловіка.



Нагадаємо, що на Волині цьогоріч втопилося 8 дітей.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Печихвости Горохівського району втопився 28-річний чоловік.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Зазначають, що інцидент трапився 14 липня.Співробітники 9-ої ДПРЧ міста Горохова та працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення були залучені до пошуку тіла чоловіка.Нагадаємо, що

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