Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»
Сьогодні, 15:32
У зв'язку з ремонтними роботами тимчасово не курсуватиме поїзд "Ковель – Заболоття – Ковель".
Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
"У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів", – йдеться у повідомленні.
Так, упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 "Ковель – Заболоття – Ковель".
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Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
"У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів", – йдеться у повідомленні.
Так, упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 "Ковель – Заболоття – Ковель".
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