Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»





Про це повідомили у прес-службі



"У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів", – йдеться у повідомленні.



Так, упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 "Ковель – Заболоття – Ковель".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з ремонтними роботами тимчасово не курсуватиме поїзд "Ковель – Заболоття – Ковель".Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці "У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів", – йдеться у повідомленні.Так, упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 "Ковель – Заболоття – Ковель".

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