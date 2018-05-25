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Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»

Повідомили, коли не курсуватиме поїзд «Ковель – Заболоття»
У зв'язку з ремонтними роботами тимчасово не курсуватиме поїзд "Ковель – Заболоття – Ковель".

Про це повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

"У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів", – йдеться у повідомленні.

Так, упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 "Ковель – Заболоття – Ковель".


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Теги: Волинь, зміна руху поїзда, розклад
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