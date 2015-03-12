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Президент нагородив трьох спортсменів з Волині

Президент нагородив трьох спортсменів з Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами членів національної збірної команди України на II Європейських іграх. Серед них – волиняни.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Відповідно до указу, нагородили орденом княгині Ольги III ступеня Повх Марію Миколаївну – чемпіонку з веслування на байдарках і каное і Ткач Юлію Анатоліївну – чемпіонку з боротьби вільної. А її тренеру Ткачу Олександр Леонідович присвоїли почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України"

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Теги: нагороди, спорт, Волинь
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