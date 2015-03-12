Президент нагородив трьох спортсменів з Волині
Сьогодні, 15:21
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами членів національної збірної команди України на II Європейських іграх. Серед них – волиняни.
Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
Відповідно до указу, нагородили орденом княгині Ольги III ступеня Повх Марію Миколаївну – чемпіонку з веслування на байдарках і каное і Ткач Юлію Анатоліївну – чемпіонку з боротьби вільної. А її тренеру Ткачу Олександр Леонідович присвоїли почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України"
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Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
Відповідно до указу, нагородили орденом княгині Ольги III ступеня Повх Марію Миколаївну – чемпіонку з веслування на байдарках і каное і Ткач Юлію Анатоліївну – чемпіонку з боротьби вільної. А її тренеру Ткачу Олександр Леонідович присвоїли почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України"
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка Юлія Ткач очолила рейтинг кращих борчинь світу
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