Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії
Сьогодні, 15:46
У поліції розпочали досудове розслідування кримінального провадження щодо факту отруєння людей у луцькому закладі громадського харчування.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
Як стало відомо 15 липня, серед постраждалих – 3-річна дитина.
На даний час з ознаками харчового отруєння госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні 12 відвідувачів. Як повідомляють медики, загрози життю потерпілих немає.
Слідчі Луцького відділу поліції проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 тис. грн., або арешту на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.
Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
Як стало відомо 15 липня, серед постраждалих – 3-річна дитина.
На даний час з ознаками харчового отруєння госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні 12 відвідувачів. Як повідомляють медики, загрози життю потерпілих немає.
Слідчі Луцького відділу поліції проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 тис. грн., або арешту на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії
Сьогодні, 15:46
Президент нагородив трьох спортсменів з Волині
Сьогодні, 15:21