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Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії

Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії
У поліції розпочали досудове розслідування кримінального провадження щодо факту отруєння людей у луцькому закладі громадського харчування.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, про прикрий інцидент стало відомо у понеділок, 15 липня. У лікарні перебуває 10 людей, ще троє – лікуються вдома.

Додамо, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.

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Як стало відомо 15 липня, серед постраждалих – 3-річна дитина.

На даний час з ознаками харчового отруєння госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні 12 відвідувачів. Як повідомляють медики, загрози життю потерпілих немає.

Слідчі Луцького відділу поліції проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 тис. грн., або арешту на строк до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: отруєння, Волинь, Луцьк, Фелічіта
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