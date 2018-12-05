На «Art Jazz 2019» до Луцька приїдуть легенди музики світового масштабу

У Луцьку влаштують гучне закриття літа від джазових легенд світового масштабу. Традиційний фестиваль Art Jazz, який ще із 2007 року став візитівкою Луцька, цьогоріч обіцяють запалити у новому форматі і як завжди – особливо. ХІІ Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz 2019» триватиме у Луцьку впродовж двох днів – 30 і 31 серпня на території величної окраси міста – замку Любарта.Про усі цікавинки, які чекають на гостей фестивалю «Art Jazz 2019», розповідали організатори заходу під час прес-конференції, що відбулася 16 липня в приміщенні джазового клубу «Цитра».Серед організаторів фестивалю – голова правління ГО «Принцип», незмінна ведуча джазового дійства –, солістка колективу «Carlos Bandos», а також танцівниця і громадська активістка, яка приєдналася до створення особливої атмосфери заходу тільки цього року. До організації долучений також і засновник фестивалю, який, щоправда, був відсутній на прес-конференції.«Ми традиційно будемо закривати літо джазом. Щороку намагаємося покращити фестиваль і додавати особливих родзинок, і ось уже нарешті він набрав обертів, досяг європейського рівня, тому ми лише піднімаємо планку», – зазначив Віктор Грисюк.Хедлайнерами цьогорічного дійства стануть сучасні зірки джазу: сині данець із американським корінням. Також до «Art Jazz 2019» долучаться круті музиканти з Білорусі, Польщі, США та, звісно, України.До того ж, Віктор Грисюк наголошує, що Art Jazz – це не лише про музику. Насамперед, це – соціально-культурний проект. Тож на гостей очікують цікаві майстер-класи, неймовірна атмосфера і море якісного джазу у виконанні світових легенд. «Ми пишаємося тим, що завдяки «Art Jazz» Луцьк з’явився на світовій музичній мапі», – каже пан Віктор.Незмінна ведуча фестивалю джазу у Луцьку Наталка Войтович переконує, що захід вартий уваги навіть тих, хто і не дуже цікавиться джазом. «Атмосфера немов у західній Європі», – говорить Наталка Войтович.Зазначає, що фестиваль можна назвати благодійним у культурному і просвітницькому плані, адже низькі ціни на квитки за вхід аж ніяк не відповідають тому високому рівню і неймовірній атмосфері, яка панує у Луцькому замку під час заходу.Ціни за вхід обіцяють символічні: 100 гривень, якщо купувати напередодні та 150 у день проведення фестивалю. Для дітей до 14 років – безкоштовно. Частину квитків також передають громадським організаціям, які об’єднують учасників бойових дій на Сході та членів їхніх родин.Джазова співачка, солістка колективу «Carlos Bandos» Руслана Моклиця зауважує, що цього року на фестиваль завітають виконавці зі всього світу, а географія музикантів щороку тільки зростає. «Не були, певно, тільки із Зімбабве», – жартує Руслана і додає, що важливим є також і обмін «школами» та навичками між джазовими зірками, де вагоме місце посідають також і українці.Громадська активістка і танцівниця із двадцятирічним стажем Маріанна Манжеровська на фестивалі джазу 2019 стала ще однією "світлою головою" у команді організаторів із новими крутими ідеями.Маріанна переконує, що джаз слухають усі, просто не всі розуміють, що той чи інший ритм є джазовим, а під час цього фестивалю гості зможуть поринути у якісні ритми і розслабити тіло під мелодії, які збуджують людину зсередини.Насамкінець команда організаторів «Art Jazz 2019» також запрошує усіх охочих долучатися до проведення фестивалю на волонтерських засадах. Люди, які можуть спілкуватися англійською чи польською мовами, допомагатимуть музикантам із орієнтуванням у місті, поселеннями у готелі та комунікацією.