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Луцька «Фелічіта» пообіцяла оплатити лікування кожному отруєному гостю

Луцька «Фелічіта» пообіцяла оплатити лікування кожному отруєному гостю
У піцерії мережі «Фелічіта» гарантують взяти на себе всі необхідні витрати, які пов'язані з лікуванням отруєння людей.

Про це йдеться у дописі на сторінці закладу у Facеbook.

"Ми налагоджуємо та тримаємо зв'язок із кожним потерпілим гостем!
Гарантуємо взяти на себе всі необхідні витрати, аби наші Гості були здорові! Повідомляємо Вам, що у всіх піцеріях проведені всі можливі профілактичні заходи! - йдеться у йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку. Додамо, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.

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Теги: отруєння, Фелічіта, Луцьк
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Коментарі 1
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оооо це так новина.... вони не мають а ЗОБОВЯЗАНІ оплатити шкоду/лікування!!! а совісний підпримець оплатить щей бонус... наприклад місячний запас піци в цій же піцерії :))))
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