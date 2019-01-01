Луцька «Фелічіта» пообіцяла оплатити лікування кожному отруєному гостю
Сьогодні, 17:43
У піцерії мережі «Фелічіта» гарантують взяти на себе всі необхідні витрати, які пов'язані з лікуванням отруєння людей.
Про це йдеться у дописі на сторінці закладу у Facеbook.
"Ми налагоджуємо та тримаємо зв'язок із кожним потерпілим гостем!
Гарантуємо взяти на себе всі необхідні витрати, аби наші Гості були здорові! Повідомляємо Вам, що у всіх піцеріях проведені всі можливі профілактичні заходи! - йдеться у йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку. Додамо, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
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Про це йдеться у дописі на сторінці закладу у Facеbook.
"Ми налагоджуємо та тримаємо зв'язок із кожним потерпілим гостем!
Гарантуємо взяти на себе всі необхідні витрати, аби наші Гості були здорові! Повідомляємо Вам, що у всіх піцеріях проведені всі можливі профілактичні заходи! - йдеться у йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед тих, хто отруївся у луцькій піцерії, – кухар
Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку. Додамо, 15 липня додатково госпіталізували ще трьох осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
оооо це так новина.... вони не мають а ЗОБОВЯЗАНІ оплатити шкоду/лікування!!! а совісний підпримець оплатить щей бонус... наприклад місячний запас піци в цій же піцерії :))))
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