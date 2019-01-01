вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
У Луцьку відбулася урочиста акція «Мова об'єднує», приурочена до вступу в дію закону про мову, якого так довго вимагали українці.

Цього дня декілька десятків небайдужих лучан зібралося на Театральному майдані міста, щоб відсвяткувати важливу і значиму для кожного подію.

На імпровізованій сцені, яку встановили під пам'ятником Лесі Українки, виступали відомі лучани. Зокрема завітала привітати усіх зі святом активістка Юлія Євпак.

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО


«Якби ви мене покликали на таку акцію у 2014 році, то я б розмовляла російською, бо я з Ізмаїла, де всі так говорять. Але у нас є наша мова, яку ми виплекали, тому плекайте мову і надалі», – сказала Юлія.

На меті учасники і організатори акції мали показати те, що прийняття цього закону об'єднає усіх українців і змусить цінувати рідне, своє, змусить поважати і любити неповторність Батьківщини.

Зазначили, що відтепер ми можемо вимагати у всіх установах, щоб до нас зверталися виключно українською.

«Дехто думає, що розмовляти російською це круто у класно, але це не так», – каже представниця національного альянсу.

Директор КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» Богдан Бальбуза зазначив, що отримання мовної незалежності – велика перемога: «Головне – не дозволити «відбуксувати» назад», – наголосив Богдан.

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО


Згодом учасникам акції роздали аркуші із фразами вірша, вони повинні були зібрати частинок цілий вірш. У результаті зі сцени озвучили слова українського поета Миколи Лотоцького:

«Без мови не створити нам держави,
Доріг тернистих не перебрести,
Хай вороги – жорстокі і лукаві,
Стіною стань і мову захисти!
Річ не про те, що мова – солов'їна,
В її скарбниці – доля України,
Бо мова – глибша ніж пташиний спів»

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО


Невдовзі під сценою зібралися «пластуни», які співали під гітару українські пісні. Першою пролунала пісня гурту «Територія світла» – «Перемагай».

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО


Ті, хто прийшов на подію мали можливість сфотографуватися на фоні патріотичної фотозони із силно-жовтими стрічками та отримати в подарунок стікери із написом «Мова об'єднує».

Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Мова об'єднує, акція, Волинь, закон про мову
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Сьогодні, 23:19
На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
Сьогодні, 22:40
Декан луцького вишу пропонує абітурієнтам вступ на магістратуру без ЗНО
Сьогодні, 22:13
Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
Сьогодні, 21:49
Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
Сьогодні, 22:40
Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
Сьогодні, 19:33
У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків У Луцьку організовують квест для знищення реклами наркотиків
Сьогодні, 18:10
Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії Поліція відкрила «кримінал» щодо отруєння у луцькій піцерії
Сьогодні, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО
Сьогодні, 23:19
 0
На «Бандерштат» приїде Юрій Іздрик
Сьогодні, 22:40
 0
Декан луцького вишу пропонує абітурієнтам вступ на магістратуру без ЗНО
Сьогодні, 22:13
 0
Третина вступників в магістратуру «провалили» ЗНО
Сьогодні, 21:49
 0
Кандидат у нардепи від Луцька розповів, де місту взяти гроші
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿