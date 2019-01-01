Людей було мало, але прийшли патріоти: у Луцьку відбулася акція «Мова об'єднує». ФОТО

У Луцьку відбулася урочиста акція «Мова об'єднує», приурочена до вступу в дію закону про мову, якого так довго вимагали українці.Цього дня декілька десятків небайдужих лучан зібралося на Театральному майдані міста, щоб відсвяткувати важливу і значиму для кожного подію.На імпровізованій сцені, яку встановили під пам'ятником Лесі Українки, виступали відомі лучани. Зокрема завітала привітати усіх зі святом активістка«Якби ви мене покликали на таку акцію у 2014 році, то я б розмовляла російською, бо я з Ізмаїла, де всі так говорять. Але у нас є наша мова, яку ми виплекали, тому плекайте мову і надалі», – сказала Юлія.На меті учасники і організатори акції мали показати те, що прийняття цього закону об'єднає усіх українців і змусить цінувати рідне, своє, змусить поважати і любити неповторність Батьківщини.Зазначили, що відтепер ми можемо вимагати у всіх установах, щоб до нас зверталися виключно українською.«Дехто думає, що розмовляти російською це круто у класно, але це не так», – каже представниця національного альянсу.Директор КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк»зазначив, що отримання мовної незалежності – велика перемога: «Головне – не дозволити «відбуксувати» назад», – наголосив Богдан.Згодом учасникам акції роздали аркуші із фразами вірша, вони повинні були зібрати частинок цілий вірш. У результаті зі сцени озвучили слова українського поета«Без мови не створити нам держави,Доріг тернистих не перебрести,Хай вороги – жорстокі і лукаві,Стіною стань і мову захисти!Річ не про те, що мова – солов'їна,В її скарбниці – доля України,Бо мова – глибша ніж пташиний спів»Невдовзі під сценою зібралися «пластуни», які співали під гітару українські пісні. Першою пролунала пісня гурту– «Перемагай».Ті, хто прийшов на подію мали можливість сфотографуватися на фоні патріотичної фотозони із силно-жовтими стрічками та отримати в подарунок стікери із написом «Мова об'єднує».