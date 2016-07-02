Прокуратура вимагатиме збільшити термін ув`язнення чоловіку, який у Луцьку порізав перехожого

Луцькі прокурори вимагають суворішого покарання для

мешканця Львівщини, який мало не вбив перехожого у Луцьку.



Луцька місцева прокуратура оскаржила в апеляційному порядку вирок

Луцького міськрайонного суду щодо 49-річного мешканця міста Самбір, - повідомляє прес-служба прокуратури.



Дев`ять разів судимий та звільнений лиш за кілька тижнів до того умовно-достроково з місць позбавлення волі нетверезий чоловік увечері 07 березня 2018 року, перебуваючи під шляхопроводом поблизу будинку №26 на проспекті Перемоги в Луцьку, під час сварки завдав удару ножем у шию 45-річному громадянину.



На щастя, потерпілий вижив завдяки вчасно наданій кваліфікованій

медичній допомозі.



Визнавши зловмисника винним у вчиненні закінченого замаху на

вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України), суд призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.



Оскарживши вирок в апеляційному порядку, прокурори наполягатимуть на суворішому покаранні для злочинця.

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