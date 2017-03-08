Луцька телеведуча розповіла про форс-мажор на ток-шоу. ВІДЕО

Галина Падалко розповіла про форс-мажор, який трапився під час зйомок першого сезону ток-шоу «Протилежний Погляд».



Цією історією, де вдалося врятувати ситуацію продюсеру шоу Тарасу Шкітеру, вона поділилася у своєму авторському відеоблозі «Гола правда», пише "



«Ми не завжди розуміли один одного через різні типи характеру, але на Тараса точно можна було покластися. Як зараз пам'ятаю: це були зйомки чергового «Протилежного погляду», перший сезон, який ми знімали ще у нічному клубі. Нам зробили провокацію, аби зірвати наше шоу», – заінтригувала телеведуча.



А згодом додала, що звукорежисер за 20 хвилин до початку запису зібрав техніку та пішов.



«На програму вже прийшов мер Микола Романюк та керівник парламентської «Самопомочі» Олег Березюк, який спеціально приїхав на нашу програму. І коли всі були просто шоковані, Тарас взяв ситуацію у свої руки та за 40 хвилин у Луцьку 5 років тому якимось чином знайшов аж 7 радіо петель і всю іншу потрібну техніку», – розповіла ведуча.



Та підсумувала, що це був справжній майстер-клас із кризового менеджменту.



Повний випуск «Голої правди» можна переглянути на каналі Галини Падалко в

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома луцька телеведучарозповіла про форс-мажор, який трапився під час зйомок першого сезону ток-шоу «Протилежний Погляд».Цією історією, де вдалося врятувати ситуацію продюсеру шоу, вона поділилася у своєму авторському відеоблозі «Гола правда», пише " Конкурент ".«Ми не завжди розуміли один одного через різні типи характеру, але на Тараса точно можна було покластися. Як зараз пам'ятаю: це були зйомки чергового «Протилежного погляду», перший сезон, який ми знімали ще у нічному клубі. Нам зробили провокацію, аби зірвати наше шоу», – заінтригувала телеведуча.А згодом додала, що звукорежисер за 20 хвилин до початку запису зібрав техніку та пішов.«На програму вже прийшов мерта керівник парламентської «Самопомочі», який спеціально приїхав на нашу програму. І коли всі були просто шоковані, Тарас взяв ситуацію у свої руки та за 40 хвилин у Луцьку 5 років тому якимось чином знайшов аж 7 радіо петель і всю іншу потрібну техніку», – розповіла ведуча.Та підсумувала, що це був справжній майстер-клас із кризового менеджменту.Повний випуск «Голої правди» можна переглянути на каналі Галини Падалко в YouTube

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію