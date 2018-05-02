На Волині сільського голову, який взяз 5 тисяч доларів хабара, посадили під домашній арешт
Сьогодні, 11:58
Волинському сільському голові, підозрюваному в одержанні хабара, обрали запобіжний захід.
Нагадаємо, що посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонили його від займаної посади. Досудове слідство триває.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, що посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонили його від займаної посади. Досудове слідство триває.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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