На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці

Викрили підприємця Ратнівського району, який під час заготівлі ягід та грибів ухилявся від сплати податків.Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.В рамках операцій та розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах), правоохоронці встановили підприємця, який здійснював фінансово-господарську діяльність, пов’язану з придбанням у населення ягід чорниці та грибів за необліковані готівкові кошти.В подальшому, заготовлені лісові ресурси експортувалися за підробленими документами до країн Прибалтики з реквізитами суб’єкта господарювання, що має ознаки фіктивності, а також реалізовувались на внутрішньому ринку без відповідного відображення даних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Такі дії надали можливість ухилитися від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов’язкових платежів у значних розмірах.Відтак, на підставі ухвал суду співробітниками податкової міліції області проведено два огляди місць придбання від населення ягід та грибів, їх складування та накопичення.Одночасно, правоохоронці спільно із інспекторами Волинської митниці ДФС попередили спробу незаконного експорту 22 тонн ягід чорниці до країн Прибалтики. Весь вантаж та великогабаритний транспортний засіб, яким здійснювалось транспортування ягід, затримали.Загалом, вилучили 95 тонн ягід та 2 тонни грибів орієнтовною вартістю близько 5 млн. грн., вантажний автомобіль, готівкові кошти в сумі близько 72 тис. грн., банківські картки, комп’ютерну техніку, документи фінансово-господарської діяльності та чорнову бухгалтеріюНаразі вживають заходи з метою встановлення всіх причетних осіб та накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.