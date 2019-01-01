Померла народна артистка України

Валентина Іванівна Зимня.



Про це повідомив один з її учнів В'ячеслав Соломка на своїй сторінці в Facebook, -



Валентина Зимня народилася 14 січня 1928 року в селі Вишнівчик Хмельницької області. В 1950 році вона закінчила Київський театральний інститут. Багато років пропрацювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. З 1969 року стала викладати в Київському університеті театру, кіно і телебачення. Вона випустила 8 курсів.



На її рахунку багато головних ролей в популярних театральних постановках, а також ролі в кіно. Вона знялася у фільмах: "Вовчиця", "Маріанна", "Платон мені друг", а також в серіалах: "День народження Буржуя", "Смерть шпигунам!", "Повернення Мухтара", "Леді Бомж", "Лісовик".



У 1960 році вона отримала звання народної артистки УРСР, також на її рахунку три ордени княгині Ольги – першої, другої і третьої ступеня за значний внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм.



"Моя і наша театральна мама! Валентина Іванівна Зимня! Велика! Одна з останніх великих! Вона повірила колись у мене і дала дорогу в професію! Вона виховала понад 200 акторів! Сьогодні на 92-му році життя вона пішла. Валентина Іванівна, спасибі Вам за все! Ваші уроки і Ваша ЛЮБОВ залишаться з нами назавжди!!!" - написав В'ячеслав Соломко.

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