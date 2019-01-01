вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла народна артистка України

Померла народна артистка України
У Києві на 92-му році життя померла народна артистка України, театральний педагог і талановита актриса Валентина Іванівна Зимня.

Про це повідомив один з її учнів В'ячеслав Соломка на своїй сторінці в Facebook, - РБК Україна.

Валентина Зимня народилася 14 січня 1928 року в селі Вишнівчик Хмельницької області. В 1950 році вона закінчила Київський театральний інститут. Багато років пропрацювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. З 1969 року стала викладати в Київському університеті театру, кіно і телебачення. Вона випустила 8 курсів.

На її рахунку багато головних ролей в популярних театральних постановках, а також ролі в кіно. Вона знялася у фільмах: "Вовчиця", "Маріанна", "Платон мені друг", а також в серіалах: "День народження Буржуя", "Смерть шпигунам!", "Повернення Мухтара", "Леді Бомж", "Лісовик".

У 1960 році вона отримала звання народної артистки УРСР, також на її рахунку три ордени княгині Ольги – першої, другої і третьої ступеня за значний внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм.

"Моя і наша театральна мама! Валентина Іванівна Зимня! Велика! Одна з останніх великих! Вона повірила колись у мене і дала дорогу в професію! Вона виховала понад 200 акторів! Сьогодні на 92-му році життя вона пішла. Валентина Іванівна, спасибі Вам за все! Ваші уроки і Ваша ЛЮБОВ залишаться з нами назавжди!!!" - написав В'ячеслав Соломко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: народна артистка України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» працює група європейських радників
Сьогодні, 17:41
На Волині активізувалися шахраї
Сьогодні, 17:27
Померла народна артистка України
Сьогодні, 17:19
Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони
Сьогодні, 17:18
Вперше за 23 роки на полігоні Волині випробували авіаційні ракети
Сьогодні, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Варшавському ринку шукали іноземців-нелегалів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
На «Ягодині» працює група європейських радників
Сьогодні, 17:41
 0
На Волині активізувалися шахраї
Сьогодні, 17:27
 0
Померла народна артистка України
Сьогодні, 17:19
 0
Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿